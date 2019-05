Oppermachtig Ajax pakt eerste prijs in vijf jaar

Met een groot machtsvertoon heeft Ajax zondag de KNVB Beker in de wacht gesleept. In de Kuip werd Willem II met 0-4 opzij geschoven, dankzij onder meer twee goals van Klaas-Jan Huntelaar.

Van de drie prijzen die Ajax dit seizoen kan winnen, is het de minst belangrijke. Het ging er voor de club vooral om er zeker van te zijn dat het geen Bayer Leverkusen-scenario moet verwerken dit seizoen. De Duitse formatie werd in 2002 tweede in de competitie, verliezend finalist in de beker en Champions League. Een potentiële horroruitkomst, die niet gewenst is als je al vijf jaar zonder prijs zit.

Vroege beslissing

Willem II wist meer dan goed weerstand te bieden en had in de openingsfase ook wel een aantal kansjes, al was de grootste er aan de andere kant, waar Klaas-Jan Huntelaar een voorzet van Donny van de Beek net niet binnen kon lopen. De Tilburgers leken zelfs iets sterker te zijn dan Ajax op het moment dat Daley Blind toesloeg. De verdediger verlengde een lepe voorzet van Dusan Tadic van dichtbij, waarna Tim Wellenreuter er niets meer aan kon doen. Een dikke minuut later was de bekerfinale al gespeeld. Ajax brak op schitterende wijze door op rechts, waar Hakim Ziyech Huntelaar in stelling bracht, die koelbloedig afrondde.

Toch probeerde Willem II er ook in de tweede helft een wedstrijd van maken, met name dankzij een sterk spelende Renato Tapia en Fernando Lewis, die vaak zijn duels won van Tadic. Het was een moedige, maar kortdurende poging, want het krachtsverschil bleek gewoonweg te groot. Zoals dat in de competitie ook al twee keer het geval was (2-0 en 1-4). Zonder al te groots te spelen liep Ajax uiteindelijk verder uit. Al deed het dat wel weer op prachtige wijze. Dit keer ging de vlot lopende aanval over links, waarna het andermaal Huntelaar was die kon afronden. Voor de spits was het alweer zijn vijfde goal in drie bekerfinales voor Ajax. Rasmus Kristensen deed ook nog zijn duit in het zakje met een schuiver in de verre hoek.

Perfecte finale

Voor het elftal van Erik ten Hag – die zijn eerste prijs als trainer pakte – is het naast de bekerwinst, vooral fijn dat het goede gevoel niet verstoord is geraakt. Woensdag wacht Tottenham Hotspur in de Champions League en daarna moet de titel gewonnen worden in duels met FC Utrecht en De Graafschap. Daarnaast lijkt het elftal blessurevrij uit de krachtmeting te zijn gekomen en kon er door het scoreverloop extra rust gegund worden aan Frenkie de Jong, Tadic en Ziyech. Het was de perfecte finale voor Ajax in een tot dusver bijna perfect seizoen.