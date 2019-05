Bertens doorbreekt vloek en gaat naar ronde twee RG

Kort na de aanvang van de vijfde etappe is Tom Dumoulin toch afgestapt in de Ronde van Italië. De winnaar van 2017 had te veel pijn aan de linkerknie waarop hij in de vierde etappe was gevallen. De kopman van Team Sunweb klom woensdag nog wel op de fiets, maar na enkele kilometers kneep Dumoulin in de remmen en verliet zodoende voortijdig de Giro.

Niet zeker van zijn zaak

De rit van Frascati naar Terracina was nog niet eens echt begonnen. Het peloton bevond zich nog in de neutrale zone. Dumoulin wilde het proberen. „Omdat ik nog niet klaar ben om naar huis te gaan. Ik wil hier blijven'', zei de Limburger voordat hij de bus instapte om naar de start in Frascati te gaan.