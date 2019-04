Juventus met Ronaldo tegen Ajax

Woensdag zal Ajax in het eerste duel met Juventus in de kwartfinale van de Champions League ook te maken krijgen met Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri, de trainer van de Italianen is namelijk niet van plan zijn sterspeler rust te gunnen na een blessure. „Hij heeft maandag volledig getraind", zei Allegri. ,,Zoals het er nu uitziet, gaat hij gewoon beginnen."

Blessure aan hamstring

De Portugees raakte ruim twee weken geleden geblesseerd aan een hamstring tijdens het EK-kwalificatieduel met Servië. Ronaldo hervatte zondag de training en werkte maandag voor het eerst een hele oefensessie af. Allegri zou er voor kunnen kiezen om zijn grote vedette te sparen, met het oog op de return van volgende week en een mogelijk vervolg in de Champions League. De Italiaanse coach is dat niet van plan, zo vertelde hij op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Ronaldo scoorde in de vijf eerdere duels met Ajax maar liefst zeven keer in het shirt van Real Madrid. Allegri verwacht dat hij zijn grootste ster hard nodig heeft. „Want Ajax is een zeer sterke ploeg", zei de Italiaanse trainer. „Ze hebben Real Madrid uitgeschakeld en twee keer gelijkgespeeld tegen Bayern München. We zullen niet zo afwachtend spelen als in de uitwedstrijd in de achtste finale tegen Atlético Madrid", doelde hij op de nederlaag van 2-0. „Wij moeten ook volle bak. We willen niet met een nederlaag terug naar Turijn. Het wordt zeker geen 0-0."

Riante voorsprong

Juventus koestert in de Serie A een riante voorsprong van 20 punten op naaste belager Napoli. De 'Oude Dame' kan zaterdag tegen SPAL de achtste landstitel op rij veroveren. Ronaldo is vorige zomer vooral aangetrokken om de Champions League na vijf verloren finales weer eens te winnen. Allegri mist tijdens het eerste duel met Ajax wel de geroutineerde verdediger Giorgio Chiellini en middenvelder Emre Can. Hij liet doorschemeren dat Daniele Rugani en Rodrigo Bentancur het geblesseerde duo zullen vervangen. „Met hen zullen we duels moeten winnen en Ajax agressief bestrijden. Anders wordt het heel lastig voor ons", zei hij.