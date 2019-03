Vijfde kwalificatietijd Verstappen, Leclerc op pole.

Een moeizame kwalificatie voor Max Verstappen. Hij start zondag in Bahrein als vijfde. Een plek waar hij naar omstandigheden nog best tevreden mee is.

„Ik ben blij dat ik nog als vijfde start, want het had zomaar slechter gekund", zei Verstappen na de kwalificaties bij Ziggo Sport. „Het hele weekend had ik wel iets en het kwam er gewoon niet uit. Ik ben niet tevreden, maar op deze banden gaat het nooit echt goed."

Verstappen naar omstandigheden tevreden met vijfde startplek. Foto: ANP.

Ferrari

De Ferrari's waren het snelste tijdens de kwalificatie. Zo start de 21-jarige coureur Charles Leclerc zondag vanaf pole position. Hij is daarmee de op één na jongste pole sitter ooit. „Geweldig jongens. Maar dit is pas deel één. Laten we morgen proberen de klus te klaren", riep de Monegask over de boordradio naar zijn team.

Leclerc pakt zijn eerste Formule1 pole position ooit. Foto: ANP.

Stalgenoot Vettel, die als tweede kwalificeerde, is nog altijd de jongste pole sitter. „Charles heeft een geweldige job gedaan en hij verdient de pole", zei de Duitser over de prestatie van zijn teamgenoot. „Het belangrijkste is dat we er weer een stuk beter voor staan als team. Nu moeten we het morgen ook afmaken in de race."

Mercedes

Naast de Red Bulls kwamen ook de Mercedessen er niet aan te pas. Zo start Lewis Hamilton morgen vanaf de derde plek. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas begint morgen vanaf de vierde plek.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.