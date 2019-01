Negen keer: sport om van te watertanden in 2019

Hoewel er nog geen bal is getrapt of geslagen en nog geen meter is gelopen of gereden, is het wel duidelijk dat we in 2019 kunnen rekenen op veel mooie sportmomenten. Deze negen evenementen springen er op voorhand al uit.

Ajax kruist de degens met Real (13 februari en 5 maart)

Voor het eerst sinds 2006 (!) staat Ajax in de knock-outfase van het belangrijkste clubvoetbaltoernooi ter wereld: de Champions League. Dankzij onder meer Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt en Dusan Tadic lijken de Amsterdammers eindelijk weer opgewassen tegen sterkere Europese ploegen. Met Real Madrid treft de ploeg van Erik ten Hag de sterkste club uit de historie. De Madrilenen wonnen de Champions League maar liefst dertien keer, waaronder de laatste drie edities. Ajax kan zijn borst natmaken voor een ongetwijfeld loodzware, maar ook spectaculaire dubbel.

Wie bedreigen Kramer en Wüst? (2 en 3 maart)

Sven Kramer (negenvoudig wereldkampioen) en Ireen Wüst (zes wereldtitels) hebben het allround schaatsen de afgelopen jaren gedomineerd. Voorlopig lijken beiden schaatsgiganten nog even door te gaan en dus is het vooral de vraag wie deze veteranen uitdaagt op het WK Allround in Calgary. Kramer moet in eerste instantie de strijd aangaan met zijn jonge land- en ploeggenoot Patrick Roest. Wüst heeft inmiddels al ondervonden dat de Japanse Miho Takagi een hele sterke schaatser is geworden. De nieuwe generatie klopt nadrukkelijk op de deur. Vorig jaar grepen Kramer en Wüst overigens beiden naast het goud, maar toen was het WK ondergeschikt aan de Olympische Spelen. Dat is dit jaar niet het geval.

Dumoulin klimt in de Giro (11 mei – 2 juni)

Net zoals vorig jaar focust Tom Dumoulin zich in eerste instantie volledig op de Giro d’Italia en wordt er daarna gekeken of de Tour de France haalbaar voor hem is. Doordat er maar liefst drie individuele tijdritten op het programma staan, is Dumoulin zonder twijfel de topfavoriet voor de Giro. Maar met Primoz Roglic en Vincenzo Nibali komen er nog een aantal klassementsrenners naar Italië met een uitstekende tijdrit in de benen. Daarnaast verschijnen Simon Yates, Bauke Mollema en het wonderkind Egan Bernal aan de start.

Roland Garros: de plek om te schitteren voor Bertens (26 mei – 9 juni)

Van de vier grand slams speelt Kiki Bertens het liefste op de ondergrond van Roland Garros. Op het gravel van Parijs behaalde ze in 2016 al een keer de halve finale. Afgelopen jaar was ze er minder succesvol, maar liet de tennisster juist de rest van het seizoen zien een nieuwe stap naar de top te hebben gezet. Als ze dat niveau dit keer ook in de Franse hoofdstad tevoorschijn weet te toveren, dan is ze een serieuze naam om rekening mee te houden voor de titel.

Kan Oranje zegevieren in de Nations League? (5 - 9 juni)

Geen EK. Geen WK. Het gevoel rondom het Nederlandse mannenvoetbal was een jaar geleden allerminst positief te noemen. Maar er kan in een paar maanden een boel veranderen. Zoals Ronald Koeman in 2011 het geloof liet terugkeren bij Feyenoord, doet hij dat nu bij Oranje. In de groepsfase van de UEFA Nations League rekende Nederland af met de laatste twee wereldkampioenen Frankrijk en Duitsland. Dus wacht in juni de halve finale. Als het Nederlands elftal weet te winnen van Engeland, volgt vier dagen later de finale tegen Portugal of Zwitserland.

Brullende Leeuwinnen in Frankrijk (7 juni – 7 juli)

Waar de mannen de voorbije voetbaljaren veel moeite hadden, floreerden de vrouwen. In 2017 werden ‘we’ massaal verliefd op onze Leeuwinnen die in Enschede Europees kampioen werden. Wat rest is de wereldtitel. En die kan behaald worden in Frankrijk. Lieke Martens en consorten zitten in een groep met Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen. Als ze die weten te overleven, wachten er nog drie wedstrijden op weg naar de finale in Lyon. De stad waar rechtsbuiten Shanice van de Sanden wekelijks haar wedstrijden speelt voor Olympique Lyon.

Kromowidjojo als een vis in het water (12–28 juli)

Ranomi Kromowidjojo kan in 2020 aan haar vierde Olympische Spelen meedoen en dat ze nog steeds wereldtop is, bewees ze onlangs wel op het WK kortebaan. De zwemster behaalde drie individuele wereldtitels en in de estafette werden er nog eens drie zilveren en een bronzen plak binnengeharkt. Natuurlijk is het WK langebaan van een iets andere orde met vaak een veel betere bezetting. Kromowidjojo won op dat toernooi ‘slechts’ drie titels, waarvan de laatste alweer uit 2013 stamt. Ze zal er ongetwijfeld alles aan willen doen om dat te veranderen.

Verstappen rijdt op Spa (1 september)

De Formule 1 volgen we natuurlijk het hele jaar door, maar slechts een keer komt Max Verstappen echt dicht bij huis. Zolang er nog geen GP in Zandvoort (of Rotterdam) is, is het maar een klein uurtje over de grens naar het Circuit Spa-Francorchamps. De grote vraag voor het nieuwe seizoen is natuurlijk of Verstappen de stap kan maken naar het podium of misschien zelfs al naar de wereldtitel. Mocht dat laatste hem dit jaar niet lukken, dan heeft hij in 2020 nog een kans om het record van Sebastian Vettel als jongste wereldkampioen in de Formule 1 te verbreken.

Schippers sprint in Doha (28 september – 6 oktober)

De snelste vrouw over tweehonderd meter. Dat werd Dafne Schippers op het WK atletiek van 2017 in Londen. Twee jaar later mag ze haar titel in het pre-olympische jaar verdedigen in Doha. Na het WK wielrennen in 2016 en met het WK voetbal van 2022 is het Qatar andermaal gelukt om een groot WK naar het land te halen. Dit terwijl veel mensen zich afvragen of het verantwoord is om atleten daar in de hitte te laten sporten. Nou zou het stadion zeer goed ‘koel’ gehouden worden. Dus hopelijk zien we Schippers gewoon op haar allerbest in het warme Qatar.