Van den Brink (16) in Dakar Rally: Baas in de cabine

Voor zijn klasgenoten zijn het nu de ontspannen weken van de kerstvakantie die er aan komen, maar Mitchel van den Brink (16) staat voor de drukste maand van zijn leven. Op 6 januari start hij met zijn vader in de Dakar Rally in Peru en wordt hij daarin bovendien de jongste deelnemer ooit.

In zijn woonplaats Harskamp is hij nu druk met de voorbereidingen en trainingen bezig. ,,In de wedstrijd moet je een lekke band binnen vijf minuten kunnen wisselen”, zo verklaart Mitchel. ,,Ook trainen we onze nek heel veel. Tijdens zo’n race zit alles vast met gordels, behalve je nek. Die krijgt veel te verduren, dus die maak je sterker door met gewichtjes te trainen.”

Als peuter op de quad

In het ervaren Mammoet Rallysport-team met zijn vader, tevens bestuurder, Martin van den Brink en navigator Wouter de Graaf mag Mitchel zich na rally’s in Marokko en Rusland nu gaan bewijzen in de grootste truckrally op aarde. Dat hij daar de allerjongste ooit is, is bijna een logisch gevolg van de manier waarop zijn vader hem opvoedde. ,,Toen ik twee was zette hij mij op een quad”, zo weet Mitchel nog. ,,Als vierjarige ging ik op fietscrossen en vier jaar later op motorcrossen, om alvast motorbeheersing te krijgen.”

En dat was niet het enige manier waarop Martin zijn zoon liet wennen aan de weg. Als hij (en later ook zijn zusje) in de auto zaten, wilde hij als bestuurder nooit naar rechts kijken, net zoals tijdens het rallyrijden. ,,Al toen hij twee was leerde ik Mitchel dat hij moest aangeven of de weg van rechts vrij was of dat er een voertuig aankwam. Toen hij vier was, was er inmiddels zo’n vertrouwen dat ik niet meer naar rechts hoefde te kijken.”

Eerste test

Toch vertrouwde Martin zijn zoon nog niet in alles, zo ondervond Mitchel toen ze eerder dit jaar samen de vrachtwagen instapten voor hun eerste race in Marokko. ,,Ik heb in de auto een heel display voor me, waarop ik allerlei waarden kan aflezen. Op een gegeven moment zag ik dat de turbo te heet werd, maar hij vertrouwde mij nog niet helemaal en dacht dat hij wel zo door kon blijven rijden. ‘Klopt het echt?’, checkte hij bij de navigator. Toen zei ik: ‘Je moet nu naar mij luisteren en rustiger gaan rijden.’ Na de etappe konden we alle waarden uitlezen en kreeg ik te horen dat ik het goed had gedaan. Dat anders de turbo oververhit zou zijn geraakt of zelfs in de fik had kunnen vliegen.”

Sindsdien is dynamiek tussen vader en zoon duidelijk. ,,Mitchel is de baas in cabine, maar ik daarbuiten”, stelt Martin. ,,Het gaat om dingen die van levensbelang kunnen zijn.” Verder is hij vooral trots en bovendien is hij weer eens bij zijn zoon als hij een jaar ouder wordt. ,,Mitchel is jarig op 14 januari – tijdens de Dakar Rally – dus het is nu twaalf jaar geleden dat ik op zijn verjaardag was. Dat wordt sowieso heel speciaal.”

De Verstappen van de Dakar Rally?

In 2020 wordt Mitchel dus achttien, mag hij zijn rijbewijs halen en kan hij er aan gaan denken om zelf achter het stuur te kruipen. Pas dan wil hij de termen zoals de Max Verstappen van de Dakar Rally – die vanwege zijn jonge leeftijd voor de hand liggen – weer horen. ,,Dat soort vergelijkingen zijn niet reëel. Kom daar over twee jaar maar mee als ik zelf mag rijden.” Worden de rollen in de wagen dan direct omgedraaid? ,,In principe gaan we dan tegen elkaar rijden”, verwacht Martin. ,,Totdat hij mij begint in te halen.”

Voorlopig is het het doel om met vader achter het stuur en zoon als monteur hoge ogen te gooien in Peru. Vorig jaar won het team twee etappes, alleen ging het klassement uiteindelijk door een slechte dag naar de vaantjes. Mitchel hoopt dat laatste te kunnen verbeteren. ,,Een plek in de top vijf in het klassement en het liefst nog een etappe erbij. Dat zou echt mooi zijn.”