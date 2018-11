Hoe is het om een eSporter bij een profclub te zijn?

In deze rubriek gaan we op pad met iemand uit de sportwereld. Vandaag duiken we in het spoor van Christiaan van der Mark, een van de twee eSporters van FC Utrecht.

10:00 uur

Uitslapen! Christiaan van der Mark is bij zijn vriendin blijven slapen en ze hebben de wekker lekker laat gezet. De eSporter van FC Utrecht is volledig uitgerust voor deze belangrijke dag. Vlak voor de wedstrijd tussen het échte FC Utrecht en ADO Den Haag wordt in stadion Nieuw Galgenwaard namelijk de zogenaamde eRoom geopend. In die ruimte kunnen Van der Mark en Danny Hazebroek, zijn collega eSporter bij FC Utrecht, veel trainen en het tegen bijvoorbeeld fans opnemen. Van der Mark kust zijn vriendin gedag en gaat op huis aan. Er moet tenslotte nog een potje FIFA19 worden gespeeld, voordat hij naar het stadion gaat. „Als ik met mijn vriendin ben, probeer ik geen FIFA te spelen. Maar als we een heel weekend samen zijn, moet ik natuurlijk wel.... Ze vindt het trouwens wel leuk hoor, dat ik eSporter ben, haha.”

Halverwege deze maand gaat het tweede seizoen van de eDivisie van start. Elke Eredivisieclub heeft tegenwoordig jonge gasten in dienst die het op de PlayStation en Xbox tegen elkaar opnemen met het spel FIFA19, wereldwijd het populairste voetbalspel op spelcomputers. Door eSporters aan te trekken hopen de betaald voetbalclubs meer binding te krijgen met de generatie die nauwelijks geduld heeft om twee keer 45 minuten naar een echte voetbalwedstrijd te kijken. Geld steken er steeds meer tijd en geld in, omdat het een ideale manier is om in contact te komen met een jonge doelgroep.

11:10 uur

Thuis kruipt Van der Mark direct achter de Xbox om deel te nemen aan de Weekend League van FIFA19. „In een weekend moet je dertig potjes spelen. Als je er daarvan 28 of 29 wint, kom je in de wereldwijde top 100 terecht. Dat is mijn doelstelling. Een aantal eSporters is dat al gelukt en op die manier zijn ze gescout door andere clubs. Ik ben op een andere manier bij FC Utrecht terecht gekomen. Ik deed twee maanden geleden mee aan een online toernooi dat door de club werd georganiseerd. Uiteindelijk zat ik bij de beste drie en konden de supporters van FC Utrecht op hun favoriet stemmen. In een video legde ik waarom ik de nieuwe eSporter van FC Utrecht zou moeten worden: ik heb een Utrecht-hart en wil alles geven voor de club op eSports-gebied. Ik ben al sinds jongs af aan fan van deze club. Het begon toen we met mijn eigen club vv Woudenberg naar een wedstrijd van FC Utrecht gingen en ik Ricky van Wolfswinkel zag spelen.” Die boodschap sloeg aan bij zijn mede-fans, want Van der Mark ging er met de meeste stemmen vandoor en tekende hij een contract bij zijn favoriete club. „Er zijn eSporters die er al van kunnen leven, maar dat geldt niet voor mij. Ik heb geen fulltime contract, want ik zit ook nog op school. Het is natuurlijk wel mijn ultieme droom om er uiteindelijk mijn brood mee te verdienen. Liever fulltime eSporter dan accountant.”

11:30 uur

Hij springt onder de douche en trekt daarna zijn rood-witte shirt aan. Tijd om richting de Galgenwaard te gaan.

12:28 uur

Over pakweg twee uur wordt de splinternieuwe eRoom van FC Utrecht geopend. Van der Mark is aan de vroege kant en dat geeft hem de gelegenheid om alvast een potje te spelen. Hij neemt plaats in een van de luxe stoelen voor het beeldscherm en laat de controller naar zijn vingers luisteren. Al snel blijkt een diagonaal schot vanaf een meter of 20 zijn specialiteit te zijn. Al lukt dat uiteraard niet altijd. „De kunst is om niet gefrustreerd te raken en niet boos op mezelf te worden. Het is een kwestie van blijven oefenen en beter, beter en beter te worden. Wat dat betreft kan ik veel Danny leren. Mentaal is hij erg sterk. Als ik op achterstand kom, vind ik het vaak lastig om mezelf terug te knokken in de wedstrijd. Danny is daar juist heel erg goed in.” Zijn collega is vanwege familieomstandigheden niet aanwezig bij de opening van de eRoom, dus neemt Van der Mark de rol van gastheer alleen op zich.

13:30 uur

Sponsoren, prijswinnaars, verslaggevers; Van der Mark heet iedereen welkom in de skybox van de Galgenwaard die is omgetoverd tot gameparadijs. Aan de muur hangt een megagroot scherm waarop Cristiano Ronaldo prijkt. Hij is het gezicht van FIFA19 én de duurste speler die Van der Mark in zijn team heeft opgenomen. In de eDivisie spelen de eSporters namelijk niet met de spelers die in dit geval bij FC Utrecht onder contract staan, maar ze kunnen kiezen uit de beste voetballers ter wereld. Dit om het verschil tussen de topclubs en de mindere goden niet te groot te laten worden. Dus bestaat ook de kans dat in het team van FC Utrecht en pakweg Willem II dezelfde spelers rondlopen. Ronaldo versus Ronaldo, bijvoorbeeld. „Dat vond ik in het begin ook best gek”, zegt Van der Mark. „Maar als je een tijdje op die manier speelt raak je eraan gewend en is het helemaal niet meer zo vreemd. Ik heb nu sterren als Ronaldo, Neymar en Mbappé in mijn ploeg, maar daar moet je wel voor betalen. Niet virtueel, maar écht. Het is dus niet zo dat iedereen zo maar dit soort speler kan aantrekken. Wereldwijd zijn er denk ik niet meer dan duizend spelers die Ronaldo in hun team hebben. Hij is de duurste speler van het spel.”

In FIFA19 kun je niet alleen de spelers van nu contracteren, maar ook legends van vroeger. „Ik heb Rio Ferdinand en Ruud van Nistelrooy aangetrokken. Die laatste is fysiek heel sterk en heeft een goed schot in zijn benen. Ideaal voor mijn 5-4-1 formatie met twee nummers 10.

14:38 uur

Van der Mark staat juichend op de tribune. Na een vreselijke blunder van ADO-doelman Indy Groothuizen tikt Cyriel Dessers de 1-0 voor FC Utrecht binnen. „De start van het seizoen was verre van ideaal, maar sinds Dick Advocaat hier trainer is gaat het stukken beter. Volgens mij zijn we binnen een paar weken van de 16e plek naar de 8e plek gestegen. Dan mag je niet klagen. We kunnen nu weer vol voor de play-offs gaan.”

De keuze tussen Europees voetbal voor het FC Utrecht op de grasmat of het FC Utrecht in de eDivisie is voor Van der Mark niet lastig. „Ik kies altijd voor het echte voetbal. Dat is toch waar het allemaal uiteindelijk om draait. eSports is prachtig, maar ik heb natuurlijk het liefst dat mijn cluppie het goed doet op het veld. Maar eSports wordt natuurlijk wel steeds belangrijker. Er zijn meer mensen ter wereld die YouTube-filmpjes bekijken dan mensen die naar hele voetbalwedstrijden kijken. eSports gaat een grote toekomst tegemoet. Anders zouden clubs er toch geen geld in steken en zou Fox Sports geen apart kanaal inrichten voor de eDivisie? Ik heb geen idee of het ooit net zo groot wordt als echt voetbal. Dat is eigenlijk niet te overtreffen, maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Ik wil me de komende jaren in ieder geval bewijzen als eSporter. Vroeger droomde ik ervan om profvoetballer te worden, maar dat is helaas niet gelukt. Daarom vind ik het extra mooi dat het me op een andere manier wel is gelukt om bij een profclub onder contract te staan.”

15:16 uur

Tijdens de rust van FC Utrecht-ADO Den Haag wordt de eRoom uiteraard weer volop benut. Even snel nog een potje FIFA19 spelen voordat ‘die andere wedstrijd’ weer begint. Van der Mark zit per dag zo’n vier achter zijn spelcomputer. Oefening baart tenslotte kunst. „Maar ik zou niet alleen maar achter een beeldscherm kunnen zitten. Op het veld voetballen is net zo leuk en het is goed om lekker fit te blijven. Je moet ergens je stoom kunnen afblazen en dat doe ik als linksbuiten bij vv Woudenberg.”

16:20 uur

FC Utrecht wint op het veld met 3-0 van ADO Den Haag, dus de sfeer in de skybox is meer dan goed. Snel weer even naar binnen om nog een potje FIFA19 te spelen en een drankje te drinken. Op de beeldschermen lijkt het alsof Studio Sport aan staat, zo echt lijken de beelden van FIFA19 op de werkelijkheid. Dat was wel anders toen Van der Mark voor het eerste FIFA speelde. „Dat was FIFA4 op de Nintendo DS, haha. Vervolgens speelde ik het op de PSP, op de Wii, PlayStation en een paar jaar terug ben ik overgestapt naar de Xbox. Er zijn mensen die niet naar school gaan, omdat ze willen blijven spelen. Ik kan gelukkig redelijk goed een grens trekken. Soms trek ik best een keer een nachtje door, dat hoort erbij. Maar over het algemeen weet ik goed wanneer het genoeg is geweest. Bovendien zouden mijn ouders mij op de vingers tikken als ik verslaafd zou raken.”

18:34 uur

Van der Mark komt met een tevreden gevoel thuis. Zijn cluppie heeft weer drie punten gepakt en de opening van de eRoom was een groot succes. Hij leunt echter niet achterover op de bank om met zijn voeten op tafel naar de tv te kijken ofzo. Nee, de Xbox gaat gelijk aan, want er is nog werk aan de winkel. „Ik moet nog 25 van de 30 potjes van de Weekend League spelen. Normaal heb je daar van vrijdag tot en met zondag de tijd voor, maar de servers van EA Sports lagen er een tijdje uit, waardoor de Weekend League dit keer een dag later is begonnen en dus ook een dag later eindigt. Ik heb morgen dus ook nog de tijd om de 30 potjes vol te maken. Ik denk dat ik vandaag tot een uur of 1 in de nacht blijf spelen. Dan slaat vermoedelijk de vermoeidheid toe en wil ik gaan slapen. Fysiek word ik er niet moe van, maar mentaal is het een ander verhaal. Op een gegeven moment voel je de concentratie wegzakken. Die laatste 15 potjes van de Weekend League doe ik morgen wel. Ik zal in ieder geval heerlijk slapen, want ik heb lang uitgekeken naar deze dag. Hoe vet is het om je eigen eRoom te hebben. Prachtig!”