Epke doet 't weer! Voor de derde keer wereldkampioen

Volgens Tom Coronel is het „duizend procent” zeker dat we in 2020 kunnen kijken naar de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De autocoureur ziet niet in waarom het niet zou kunnen dat we Max Verstappen straks misschien op het circuit zien racen: „Niet eens een heel klein minnetje.”

Grote historie

Ruim dertig jaar na de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort, lijkt een GP van Nederland ineens spannend dichtbij te komen. Formula One Management Limited, de eigenaar van Formule 1, heeft officieel zijn interesse getoond in het circuit. Zandvoort krijgt de kans om in 2020 een nieuwe race te organiseren. „Het is nog nooit zo dichtbij geweest”, vertelt Coronel. „En het gebeurt zelfs sneller dan ik had gedacht.” De autocoureur vertelt dat hij dacht dat we in 2021 misschien van een GP van Nederland konden genieten, maar niet al over twee jaar. „Dit is heel goed nieuws.”