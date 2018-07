Toch tour voor Froome na vrijspraak salbutamolzaak?

Max Verstappen kon zondag zijn geluk niet op, toen hij nog maar net over de finish was gekomen op de Red Bull Ring. Via de boardradio schreeuwde hij het uit. „Dit is te gek, dit is te gek.” Hij besefte dat hij duizenden Nederlanders, die naar het circuit in Oostenrijk waren gekomen, de dag van hun leven had bezorgd. En dat vanuit het niets. Want de kwalificatie was nou niet de beste die hij in zijn loopbaan heeft laten zien. Maar misschien zat er toch nog een derde podiumplek op een rij in…

Juist op het moment dat niemand het verwachtte, sloeg ‘Mad Max’ ongenadig hard toe. Er was hier en daar zelfs wat kritiek. Verstappen moest zijn wilde rijstijl maar eens aanpassen, anders zou hij niet snel meer een race winnen zoals in Spanje (2016), Mexico en Maleisië (2017). Door die twee zeges van vorig seizoen waren de verwachtingen voor dit racejaar torenhoog, maar al snel bleek de bolide van Red Bull Racing niet opgewassen tegen het geweld van Ferrari en Mercedes. In ieder geval niet op stabiele wijze.

Uitvallers