'Harry Potter' gaat hoofdstuk uit Harry Potter voorlezen

Er is enorm goed nieuws voor de Harry Potter-fans. Niemand minder dan Harry Potter zelf gaat namelijk een hoofdstuk uit het boek voorlezen. Of nou ja, de acteur die Harry Potter in de filmreeks speelde, dan.

Daniel Radcliffe dompelt zich nog een keer onder in de wereld van Harry Potter. De acteur, die de beroemde tovenaarsleerling vertolkte in de acht films, gaat voorlezen uit het eerste deel uit de boekenreeks. Schrijfster J.K. Rowling kondigde het nieuws dinsdag aan op Twitter.

Eerste hoofdstuk door Radcliffe

Radcliffe neemt het eerste hoofdstuk uit Harry Potter en de Steen der Wijzen op zich. Het resultaat is sinds dinsdag te horen via Spotify en te zien via de website van het nieuwe initiatief Harry Potter At Home.

De acteur trapt de actie af en de komende weken leest er elke week een andere ster voor. Ook Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne en Noma Dumezweni nemen een hoofdstuk voor hun rekening. Meer namen worden later bekendgemaakt.

Link met Harry Potter

Stephen Fry heeft een link met Harry Potter. Hij spreekt namelijk een natuurdocumentaire over Fantastic Beasts in. Fantastic Beasts and Where To Find Them is een spin-off van de Harry Potter-reeks, ook geschreven door J.K. Rowling. Eddie Redmayne - die ook een hoofdstuk voor zijn rekening neemt - speelt daarin de hoofdrol.

Alle zeventien hoofdstukken worden gratis online en via Spotify gedeeld. Het initiatief werd in het leven geroepen om fans iets leuks te geven tijdens de coronacrisis.

Razend populaire boeken

In 1997 verscheen het eerste boek over Harry Potter, de tovenaarsleerling. In zeven delen nam schrijver J.K. Rowling haar inmiddels enorme schare fans mee in het leven van de jonge Harry Potter. Hij is wees en woont bij zijn nare oom en tante. Op zijn elfde ontdekt hij dat hij tovenaarskrachten heeft en wordt hij toegelaten tot de school Zweinstein. Daar blijkt al snel dat zijn leven onlosmakelijk verbonden is met dat van de tovenaar die zijn ouders vermoordde: Voldemort.

De zeven boeken en acht films waren wereldwijd een enorm succes. Wereldwijd verkocht ze meer dan 500 miljoen exemplaren. Voor Rowling begon aan de Harry Potter-reeks, schreef ze nog twee boeken voor volwassenen. Ze vond beide boeken niet goed genoeg om naar een uitgever te sturen. Het eerste Harry Potter-boek vond ze wel goed genoeg en dat bleek een schot in de roos. Niet direct, in eerste instantie werd het manuscript door twaalf uitgevers teruggestuurd. De aanhouder won in het geval van Rowling dus echt.