Geen nieuwe muziek van Rihanna: 'Te druk met de wereld redden'

Slecht nieuws voor de fans van Rihanna, een nieuw album zit er voorlopig nog niet aan te komen. De zangeres is naar eigen zeggen te druk met de wereld redden.

Tegen Vogue vertelde Rihanna eind vorig jaar al dat een album er voorlopig niet komt. „Ik probeer terug te keren naar de studio, maar ik heb niet meer de luxe om voor onbepaalde tijd te schrijven en muziek te maken", vertelde ze destijds. Rihanna is niet alleen zangeres, ook heeft ze verschillende kleding-, en make uplijnen. Alles wat Rihanna doet, valt onder haar bedrijf Rihanna Entertainment, dat haar flink wat tijd kost.

Geen blije fans

Dat ze geen tijd heeft om de studio in te duiken, levert haar geen blije fans op, weet ze. „Niet iedereen begrijpt hoe het werkt", zegt ze daarover. Sommige fans blijven het toch vragen. Vrijdagavond deed Rihanna een show via Instagram Live. Eén van de fans besloot wederom naar het nieuwe album te vragen. „Als jullie me nog één keer vragen om een nieuw album terwijl ik de wereld probeer te redden, in tegenstelling tot jullie president...", zou de reactie volgens USA Today zijn.

Fans hopen al jaren op een nieuwe plaat van de zangeres. Eind vorig jaar dacht men even dat het album met de werktitel R9 er eindelijk aan zou komen. Helaas maakte Rihanna haar volgers blij met een dode mus. Op Instagram postte ze een video van een hond met daarbij de tekst: „Ik tijdens het luisteren naar R9 en besluit het weiger uit te brengen."

Lang geleden

Dat fans op een nieuw album hopen, is niet zo gek. De laatste plaat die Rihanna uitbracht, was Anti en kwam in 2016 uit. Sindsdien teast ze de fans wat betreft de opvolger, maar die is er tot op heden nog niet gekomen.

Rihanna brak in 2005 door met haar single Pon The Replay. Ze verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen albums en 120 miljoen singels. In de Nederlandse Top 40 is ze de meest succesvolle artiest sinds 2016. Ze staat boven Madonna en The Rolling Stones.

Donaties en fondsen

Overigens zit Rihanna inderdaad niet stil als het gaat om de wereld redden. Recentelijk doneerde ze 5 miljoen dollar aan verschillende instanties om het coronavirus terug te dringen. Dit deed ze via haar Clara Lionel Foundation. Daarmee steunde ze vorige week ook slachtoffers van huiselijk geweld met 4,3 miljoen dollar. De donatie is gedaan in reactie op een stijgend aantal gevallen van huiselijk geweld als gevolg van de pandemie.

In 2006 richtte ze haar eerste fonds op, voor kinderen die terminaal ziek zijn. In de jaren daarna was ze onder andere ambassadeur voor onder adere H&M's Fashion Against Aids, deed ze meerdere benefietconcerten en zong ze mee op het nummer Just Stand Up!. Het geld ging naar een organisatie Stand Up to Cancer.

Haar eigen foundation zag in 2012 het levenslicht. Het fonds is genoemd naar haar opa en oma, Clara en Lionel Braithwaite. Ze steunt hiermee onder andere een kankercentrum in Barbados - waar ze geboren werd - en onderwijsprogramma's.