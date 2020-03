Miljuschka Witzenhausen ‘dook’ de keuken van Mexico in. Zij sprak met Metro over het land dat zoveel meer te bieden heeft dan tacos, burritos en tequila. En over de situatie in coronatijd.

In opvallend fleurige jurkjes fladdert de 34-jarige presentatrice en tv-kok met een grote glimlach over het scherm. Met Miljuschka in Mexico heeft Witzenhausen vanaf maandag (22.00 uur op 24Kitchen, zes afleveringen) een opvolger voor eerdere kijkjes in de keukens van de Verenigde Staten, Vietnam en Japan. Wekelijks neemt zij de tv-kijker mee aan de hand van zes Mexicaanse hoofdingrediënten: mais, avocado, bonen, chocolade, chilipeper en limoen. Ze bekijkt en proeft eten, maar bezoekt ook lokale markten, topchefs en boeren en snuift Mexicaanse cultuur. Maandag gaat het in aflevering 1 over mais: „Pak je popcorn er maar bij.”

Finale Wie Is De Mol?

Tot enkele weken geleden was Miljuschka Witzenhausen een populaire deelneemster aan Wie Is De Mol? Ze haalde de finale, die zich door het coronavirus afspeelde in een leeg en dus troosteloos Vondelpark in Amsterdam. Het land ging direct daarop zo goed als op slot. Nu hoopt Witzenhausen de tv-kijker een beetje te vermaken. Met heel veel lekkers uit Mexico. „Het land heeft zoveel meer te bieden dan die klassiekers tacos en burritos. Hier heerst een eeuwenoude eetcultuur.”

Hallo Miljuschka. Of heet je tegenwoordig Milly, zoals je je in Mexico voorstelt?

Haha, mag allebei. Miljuschka is in Nederland al moeilijk te verkopen, in Mexico al helemaal.

Geen concessies

Je lijkt het in de reeks behoorlijk naar je zin te hebben.

Nou en of. Ik produceer Miljuschka in Mexico samen met mijn vriend van A tot Z. Als je iets maakt met een productiehuis, een zender en soms ook een merk, dan moet je soms wat concessies doen. Dat hoeft nu niet. Ik durf best te zeggen dat het on-Nederlands mooi is geworden.

Je humeur daalde alleen even bij de markt waar vlees van leeuwen, tijgers en krokodillen wordt verkocht.

Dat was wel even een dingetje ja, want dat kan echt niet. Ik vind wel dat ik het moeten laten zien, want dat kan blijkbaar ook in Mexico. Ik vind dat er bewustwording moet zijn, als iets niet normaal is. Wij doen overigens ook spastisch over insecten, maar dat is in Mexico al jááááren basisvoedsel. Ik sta ook niet meteen te springen om een grote mier, maar ga dan toch proeven omdat ik benieuwd ben hoe het smaakt. Met onze cultuur waarin we heel veel vlees eten, zouden we iets van Mexico kunnen leren.

Wat kun je veel met mais doen, zeg!

Ongelooflijk, het is een beetje zoals wij met graan hebben. Wij kennen de Mexicaanse keuken vooral vanuit Amerika, de Tex-Mex. Dat doet echter totaal geen recht aan de keuken van het land. Mexico is trouwens een rauw land met hele warme mensen. Rauwe landen en je voeten in de klei, daar vaar ik wel bij.

'Straks word je nog ontvoerd!'

Waarom werd het deze keer Mexico?

Sommigen vroegen zich af waarom ik toch naar zo’n crimineel land ging. ‘Straks word je nog ontvoerd ofzo!’. Dan ben ik juist getriggerd om te gaan, omdat ik dan denk dat het niet zo kan zijn, dat een heel land zo is. En dat klopt ook. Natuurlijk moet je weten waar je wel en niet naartoe kunt gaan, maar voor het land is het ook heel belangrijk dat er toeristen blijven komen. Daarom zorgen ze ervoor dat het goed geregeld voor je is. Ik vind de keuken verder heel interessant. Je kunt alles wel een taco noemen, maar over een chocoladecroissant zeg je ook niet dat het een krentenbol is. Die keuken en het echte Mexicaanse eten laat ik je via mijn smaakpapillen graag kennen. Alleen in Amsterdam zijn een paar échte Mexicaanse restaurants. Al zijn ze nu gesloten, ik denk dat de behoefte aan Mexicaans eten groter gaat worden.

Je werkt in deze serie aan de hand van genoemde ingrediënten. Waarom?

Omdat de keuken complex is, maar deze hoofdingrediënten bijna overal in terugkomen. Zo leer je de eetcultuur van Mexico het beste kennen, door de jaren heen. Je ziet dan ook wat er in de loop van de tijd met bijvoorbeeld de Azteken en de Maya’s en hun voedselcultuur is gebeurd. Voor mij is het grootste geschiedenis van mensen, de keuken waar je binnenstapt. Als je vraagt ‘waar komt dit dan vandaan’, kom je altijd weer bij de essentie van de cultuur uit. Dat vind ik de leukste manier om een land in te gaan.

Kun je de Mexicaanse keuken inmiddels in een paar zinnen samenvatten?

Poeh, best moeilijk. Meer in termen. De keuken is veel mais en bonen, de keuken is heel veel met je handen maken. Het is heel erg familie- en regiogebonden, werkelijk iedereen staat in die keuken.

Geld graaiende criminelen

Hoe werd je door de bevolking ontvangen?

Wat een fijn, warm en heerlijk volk, niet normaal. Ik heb genoten van de gastvrijheid. Ze zouden het allerlaatste wat ze hebben nog aan je geven. Ons vooroordeel is dat alle Mexicanen geld graaiende criminelen zijn, maar dat klopt echt voor geen meter. Ik vind het de allerfijnste en warmste cultuur waarvan ik ooit deel mocht uitmaken.

We leven met z’n allen in een gekke coronasituatie. Tijd om lekker voor de buis te kruipen en iets op te steken van Miljuschka in Mexico?

Iedereen moet alles van Netflix tot Videoland nu weleens gezien hebben toch? Ik denk dat de waardering voor ‘gewone tv’ terugkomt. Je hoeft dan niet meer voor je inschakelt te bedenken wat je gaat kijken en waarom. Heel veel mensen hebben, inclusief ikzelf, een vakantie moeten afzeggen. Op deze manier kun je toch even met mij mee op reis naar Mexico, terwijl je in quarantaine zit.

En we kunnen aan de hand van jouw tips eens denken: laten we morgenavond eens Mexicaans koken.

Absoluut. Weet dan dat als er iets goedkoop en uit voorraadkasten te maken is, het de Mexicaanse keuken is. Natuurlijk is het lekker om er verse groentes bij te doen, maar in principe is het heel betaalbaar.

Stigma op Chinese ondernemingen

Na jullie Wie Is De Mol?-finale ging het land door CORVID-19 steeds verder op slot. Hoe ervaar je dat?

We waren met dat programma natuurlijk in China geweest, in de provincie naast Wuhan. Toen we terugkwamen begon het virusprobleem daar te spelen. De allergrootste Mol is uiteindelijk corona geweest, want we stonden in de finale zonder publiek. Het is allemaal superraar. Ik had allemaal Chinese gerechten voorbereid om op de website te plaatsen, maar het voelt nu bijna eng om dat te doen. Mensen vinden dat op de een of andere manier een beetje spannend. Jammer, want er zijn prachtige Chinese ondernemingen in ons land. Zij lopen nu net als andere horeca grote klappen op. Hoe stom het ook is, er zal op de Chinese ondernemingen voorlopig een soort stigma rusten. Dat verdient de eetcultuur van China niet.

Hoe ga je er zelf mee om?

Ik probeer altijd iets positiefs uit negatieve ervaringen te halen. De waardering voor mensen die nu dag en nacht voor ons klaar staan bijvoorbeeld, van leraren tot mensen in de zorg. Ik denk dat we allemaal even teruggaan naar ‘nul’ en vraag me daarbij af hoe het straks gaat met champagne spuitende rappers, om wat te noemen. Hoe wordt hun aanpak in de toekomst, hoe stellen zij zich op? Er is nu veel saamhorigheid in het land, ik hoop dat die trend zich doorzet. En dat we overal een wat liever en milder beeld zien, dan wat we gewend zijn.

Reset in de maatschappij

Belemmerd de coronasituatie je je in je werkzaamheden of zou die vakantie nu zijn?

De vakantie was in mei gepland. Er vallen veel meetings voor me weg, maar ik heb een studio aan huis en kan doorproduceren. Mijn website (Miljuschka.nl, ‘let’s cook together’, red.) gaat sinds januari door het dak heen. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die meekoken en meebakken en heb het eigenlijk goed naar m’n zin. De mensen waarvan ik houd heb ik dichtbij me, kan de hele tijd lekker koken en heb nog nooit zo’n opgeruimd huis gehad als nu. Ik denk dat er in onze maatschappij een soort reset aan komt, waarbij mensen zich afvragen en denken: wat hebben we nu écht nodig om samen te leven en wat is het toch fijn dat ik oma kan opzoeken en mijn kind weer naar school kan brengen als dit allemaal voorbij is.