Mannelijke en vrouwelijke hoofdrollen gelijk verdeeld in de film

Vrouwelijke helden op het witte doek zijn er tegenwoordig genoeg. Afgelopen jaar was de genderverdeling bij hoofdrollen in films voor het eerst nagenoeg gelijk.

Dat blijkt uit onderzoek van Geena Davis van het Institute of Gender and Media. 48 procent van de hoofdrollen in de films met de hoogste bioscoopomzet was voor een vrouw, zo wees het onderzoek uit. Daarmee is er flinke verbetering zichtbaar ten opzichte van 2007, toen het om 24 procent van de gevallen ging.

Rolmodellen

Voor het onderzoek werden films voor zestien jaar en ouder wel buiten beschouwing gelaten, omdat het de organisatie juist gaat om de aanwezigheid van vrouwelijke rolmodellen voor kinderen. „Kinderen vormen hun perceptie van de echte wereld door te kijken naar films en tv”, vertelt onderzoekster Davis tegenover CNN.

Volgens haar is het belang hiervan groots. „Als ze zien dat die heel divers is, met evenveel vrouwen al mannen, betekent dat iets voor hun wereldbeeld. We gebruiken film onbewust om onze waarde - en die van anderen - in te schatten. Onderschat dus nooit het gevoel van ‘wauw, dat is iemand zoals ik’. Iets dat jongens vroeger al meteen meekregen in de vorm van helden en dappere strijders, maar meisjes niet. Vanaf nu kunnen zij hopelijk ook de boodschap meepikken dat ze even belangrijk zijn als jongens, en dat ze even belangrijke dingen doen.”

Endgame

De best scorende film afgelopen jaar had overigens niet echt een vrouw in de hoofdrol. In Endgame uit de Avengers-serie had Scarlett Johansson de meest prominente vrouwenrol te pakken, maar op de poster was de meeste ruimte ingeruimd voor Robert Downey Jr. en Chris Evans.