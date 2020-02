Relatie André Hazes en Bridget Maasland gestrand

Fans van dramaserie Hollands Hoop hebben drie jaar moeten wachten. Vanaf zondag volgt eindelijk de ontknoping.

Fokke (Marcel Hensema) staat op zijn Groninger weiland en schreeuwt. „Ik laat me niet van mijn land jagen!” Zijn vrouw Machteld (Kim van Kooten) is de rust zelve, al heeft ze een flinke gun in haar handen. „Om Liesbeth straks te begraven. Grapje.” Zo eindigde seizoen twee van de goed bekeken dramaserie Hollands Hoop. Maar ja, Hollands Hoop en grapjes…

Tussen een half miljoen en een miljoen tv-kijkers leefden in 2014 en 2017 mee met forensisch psychiater Fokke Augustinus en zijn gezin. Fokke belandde onbedoeld in de drugswereld, aangezien in de van zijn vader geërfde stolp Hollands Hoop wiet met dezelfde naam wordt geteeld. Na zestien afleveringen pure ellende, staat het gezin toch nog overeind. Ondanks totaal scheefgegroeide verhoudingen met mededorpelingen en onderwereldfiguren. Ondanks het totaal vergeten van elk grammetje ethisch besef. Duidelijk werd in ieder geval: ze zitten nog altijd in de problemen. Tot. Hun. Nek.