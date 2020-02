Musical Elfstedentocht wordt ‘Soldaat van Oranje 2.0’

Na een voorbereidingstijd van jaren, komt hij er eindelijk: een musical over de Elfstedentocht.

Als we de makers mogen geloven, staat Nederland een musicalspektakel als Soldaat van Oranje te wachten, maar dan in een 2.0-versie: ’Een grensverleggend theaterproject’.

De Tocht gaat dat spektakel heten en wordt gespeeld en gezongen in een nieuw theater in Leeuwarden dat plaats biedt aan vijftienhonderd toeschouwers. In de theaterhal komt een ijsvloer. De musical gaat in oktober 2021 in première, is de planning.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van De Tocht is om de herinnering aan de Elfstedentocht, die in 1997 voor het laatst werd verreden, voort te laten leven. „Ook voor de generatie na ons”, zeggen de makers, die hun plannen begin maart wat uitgebreider met de pers zullen delen. Voor genoemde generatie kan dat best nodig zijn, als door de klimaatveranderingen de Tocht der Tochten misschien wel nooit meer verreden wordt.

Henk Angenent wint de Elfstedentocht in 1947. | Foto: ANP / Toussaint Kluiters

Vijf vrienden

De musical vertelt het verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden zij elkaar een belofte: als de Elfstedentocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld. Omdat een van de vrienden een geheim bij zicht draagt, staat er uiteindelijk nog veel meer op het spel dan de ruzies en het halen van het beroemde kruisje.

De Tocht gaat zich op het ijs afspelen, waardoor het publiek letterlijk over het ijs meebeweegt. Dat maakt de vergelijking met de succesvolste musical in ons land aller tijden, Soldaat van Oranje - De Musical, gemakkelijk. De producent, onder leiding van Madelène van Beuzekom, loopt voor die vergelijking ook niet weg en deed er juist inspiratie door op. Voor De Tocht is alle tijd genomen. Omroep Friesland berichtte in 2017 al dat het spektakel gemaakt zou worden.