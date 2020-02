Billie Eilish is imitators zat: Houd alsjeblieft op

Zangeres Billie Eilish is het zat: vele fans verkleden zich als haar om op straat hysterie te creëren. Ze riep haar fans via Instagram op hiermee te stoppen: „Jullie laten me slecht overkomen".

„Houd hier alsjeblieft mee op", schreef de 18-jarige ster bij screenshots die ze maakte van YouTube-video's.

Imitaties

De 18-jarige ster verwijst in haar oproep naar YouTube-video's waarin te zien is hoe mensen zich als haar kleden. Haar kledingstijl wordt tot in de details gekopieerd en vervolgens gaan mensen met neppe bodyguards en fotografen om zich heen de straat op.

In een video is bijvoorbeeld te zien hoe dit leidt tot volledige hysterie in een winkelcentrum. Honderden fans achtervolgen de 'neppe' Billie Eilish en willen met haar op de foto. Volgens de YouTuber zou de chaos die ze creëerde zelfs zo groot zijn geworden dat het winkelcentrum moest worden afgesloten.

De tekst gaat verder onder de video's.

Het is niet veilig

Eilish is niet blij met dit soort acties. „Houd hier alsjeblieft mee op", schrijft ze. „Het is niet veilig voor jullie. En het is gemeen voor mensen die niet beter weten. Jullie laten me slecht overkomen."

Fans die de imitatie-versie van de ster ontmoeten, waren dan ook niet allemaal erg positief over deze ontmoeting. Zo schreef een nietsvermoedend meisje: „Ik heb Billie Eilish ontmoet in het winkelcentrum. Ze was zo onbeschoft."

De wereldster kan er ook enigszins de humor van inzien. Zo bekritiseert ze één van de imitators die haar kledingstijl niet goed na heeft gedaan. „Zo respectloos dat je doet alsof je mij bent en dan dít draagt", schreef ze.

Grammy's

Eilish was vorige week nog de grote winnaar bij de Grammy Awards. Ze ging met vijf prijzen naar huis, in de meest aansprekende categorieën: Record Of The Year (Bad Guy), Album Of The Year (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Best New Artist, Best Pop Vocal Album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) en Song Of The Year (Bad Guy). Haar broer Finneas werd beloond met een Grammy als Producer Of The Year voor het winnende album.