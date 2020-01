Yes! Frans Bauer en Donnie brengen single uit

De hele muziekindustrie mag dan in Groningen zitten voor Eurosonic/Noorderslag, het beste van 2020 op muziekgebied staat gewoon online. Frans Bauer en Donnie hebben namelijk de single Geen Centen Maar Spullen gereleased.

De twee Nederlandse muziekiconen sloegen de handen ineen voor deze langverwachte single. Daar hoort natuurlijk ook een clip bij. Hierin zijn de twee mannen te zien op een oerhollandse markt waar een vorkje kibbeling wordt geprikt bij de visboer, een bloemetje wordt gekocht en ook de snoepkraam krijgt een glansrol.

Muzikale flirt

Het was een kwestie van tijd voor de twee met elkaar de studio in zouden duiken. Al tijden zijn de twee muzikaal met elkaar aan het flirten. Frans liet op Instagram weten fan te zijn van Donnie's single Kwijt. Donnie vroeg hem daarop mee te spelen in de clip van zijn single Barry Hayze.

Ook bracht Donnie een cover uit van Frans' hit Heb Je Even Voor Mij. Zijn versie Heb Je Een Jonko Voor Mij ging viral. Ook Frans hoorde het nummer. Hij reageerde met: „Goede beat klinkt keivet!! Maar wat is jonkoo??"

Popgeschiedenis

In een persbericht laat Donnie weten vereerd te zijn samen te werken met Frans, die hij ook wel Stack Sjouwer noemt. „[... Ik ben] blij dat ik met hem popgeschiedenis kan schrijven. Op spiritueel niveau zitten we op 1 lijn alleen zijn pols is net wat kouder.”

Frans laat weten dat dit een nieuw hoogtepunt in zijn carrière is. „Tot heden was het hoogtepunt in mijn carrière een duet met Julio Iglesias. Met Donnie herleef ik dat gevoel opnieuw. Net als bij Julio, snap ik weinig van wat Donnie zegt. Onze taalbarrière overbruggen we echter met onze liefde voor fenomenale muziek.”

De productie van het nummer - dat nu al in iTunes op 1 staat - is in handen van Bas Bron. Hij werkt vaak samen met Donnie en produceert ook voor onder andere De Jeugd van Tegenwoordig.

Frans naar Amerika?

Frans weet de gemoederen sowieso al wat dagen bezig te houden. Donderdag kondigde de zanger aan zijn droom om in Amerika door te breken waar te gaan maken. Er verscheen een Engelse versie van zijn hit Heb Je Even Voor Mij. Het bleek later helaas niet om een echte poging te gaan maar om een reclamestunt.