Toch nog prijs voor film Cats

De mensenversie van Cats is gewoonweg raar te noemen. De verfilming van de musical krijgt dan ook niet voor niets een 2,8 op filmsite IMDb. Maar: er is toch nog goed nieuws voor Cats. De film heeft namelijk toch nog een prijs gewonnen.

Een Oscar is het helaas niet. De verfilming heeft dinsdag een 'Peta Oscat' binnengesleept. Dat zijn alternatieve filmprijzen die dit jaar voor het derde jaar worden uitgereikt door dierenrechtenorganisatie Peta. En hoe kan een film winnen? Als hij is gemaakt zonder dat dieren daarmee pijn zijn gedaan.

Behoorlijk toepasselijk voor Cats, waar alleen maar mensen in mee spelen. Voor de film was dan ook een speciale award in het leven geroepen: de beste film over katten waar geen echte katten in te zien waren. De katten werden gespeeld door onder meer Taylor Swift en Ian McKellen. Er was echter veel kritiek op de vormgeving van de katten, die er enerzijds te digitaal en anderzijds te menselijk uit zagen.

Geen echt bont

Ook The Lion King viel in de prijzen. De Oscat voor beste film ging naar de animatiefilm. Met een speciaal bedankje aan de directeur die „adembenemende computer gegenereerde dieren gebruikt in plaats van echte dieren". De prijs voor beste kostuum ging naar de Elton John-biografiefilm Rocketman, omdat alle kostuums in beeld geen flintertje écht bont bevatten.