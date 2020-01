Sex Education's acteur Ncuti Gatwa: Ik was dakloos

Het leven van Hollywood-sterren lijkt altijd zo glamorous, maar ook die mensen hebben soms een zeer heftige achtergrond: zo ook Sex Education-ster Ncuti Gatwa. Hij heeft onthuld dat hij voor zijn doorbaak in de Netflix-show dakloos was.

Gatwa, die Eric Effiong speelt in de show, vertelt in een openhartig interview in The Big Issue dat hij tientallen tijdelijke baantjes had om zichzelf te kunnen onderhouden nadat hij vanuit Schotland naar Londen verhuisde.

„Ik kom uit Schotland en verhuisde naar Londen toen ik 21 was", legt hij uit. „Ik was constant aan het werk als acteur; en op best wel goede plaatsen. Zo werkte ik een jaar in het Globe Theater en deed ik veel werk bij Kneehigh, een theatergezelschap. Toch moet je jezelf kunnen voeden. Je moét werk hebben om de huur, rekeningen, reizen en het auditeren (waar je veel dagen vrij voor moet hebben) te kunnen bekostigen. Ik kon het financieel allemaal niet bolwerken."

Dakloos

Vijf maanden voor zijn auditie voor Sex Education ging het mis: Gatwa werd dakloos en spendeerde zijn nachten al couch surfend bij vrienden. „Het enige dat ervoor gezorgd heeft dat ik niet op straat belandde, was het feit dat ik vrienden had", legt hij uit. „Maar die goodwill kan ook een keer stoppen. Daarnaast ben je bang om mensen om hulp te vragen. Je trots gaat ook meespelen."

Twee uur aan de telefoon

Hij vertelt over de tijd dat hij in het luxe warenhuis Harrods werkte, maar op hetzelfde moment dakloos was. „Dat was echt een gek gevoel: als iemand mij op straat zag in mijn trenchcoat en op die nette schoenen, helemaal gelikt, zouden ze nooit geloven dat ik diezelfde dag twee uur lang aan de telefoon zou hangen om mensen te vragen of ze misschien een plek wisten waar ik die nacht kon slapen."

„Als ik naar anderen keek dacht ik vaak: Jij hebt zo'n geluk dat je zo naar huis gaat, om straks te kunnen slapen in je eigen bed. Vervolgens ging ik naar werk om parfums van 7000 pond te verkopen. Ik kon zelf niet geloven dat ik dakloos was terwijl ik tegelijk in een luxe warenhuis werkte. Hoeveel mensen moeten dit wel niet meemaken in Londen?"

Tien pond lenen

Gatwa heeft zijn rol in Sex Education uiteindelijk ook deels te danken aan die goede vrienden. Eén van hen leende hem tien pond, zodat hij een kaartje voor het openbaar vervoer kon betalen om naar de auditie te gaan. Uiteindelijk resulteerde dat dus in zijn rol in de hitserie op Netflix, een show waar hij ontzettend blij mee is.

Het tweede seizoen van Sex Education is nu te zien op Netflix.