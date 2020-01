Nikkie Tutorials schuift aan bij Ellen DeGeneres

Eminem weet op deze heugelijke dag zijn fans flink te verrassen: er is vanaf vandaag namelijk nieuwe muziek van de rapper te horen.

Dat the Real Slim Shady flink wat tijd spendeerde in de studio, was al wel bekend. Wanneer er nieuwe muziek te horen zou zijn voor het grote publiek, was echter nog even geheim. Tot nu. Vandaag ligt Music to be Murdered By ineens in de platenzaken én is het album natuurlijk te vinden op de bekende streamingsdiensten.

Verrassing