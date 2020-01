'Monica' uit Friends test welk personage ze écht is

Het nieuwe presentatiekoppel van MolTalk is dolgelukkig. „Na het meedoen had ik echt een beetje liefdesverdriet.”

Na drie seizoenen Margriet van der Linden en Chris Zegers als presentatieduo van MolTalk, hebben Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen het stokje overgenomen. Zaterdag trapten zij af met een introductie van de tien kandidaten in China en een quiz met oud-deelnemers. Zaterdag 11 januari verzorgen de twee de nababbel van het twintigste seizoen van Wie is de Mol? voor het eerst live. Metro bespreekt het avontuur met de nieuwkomers, die als tv-gezichten vooral bekend werden in Danni Lowinski (Weerdenburg) en De Luizenmoeder. Beiden deden ook aan Wie is de Mol? mee. Marlijn Weerdenburg in 2015 in Sri Lanka, toen voorgangster Margriet van der Linden de Mol was en de actrice / zangeres het in de finale met één antwoord verschil moest afleggen tegen winnaar Rik van de Westelaken (ja, de huidige presentator). Rop Verheijen in 2016 in de Dominicaanse Republiek, toen Klaas van Kruistum de Mol bleek en de acteur het speelveld als zesde moest verlaten.

Het telefoontje…