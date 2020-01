Dit zijn de oscarnominaties van 2019

Joker is de grote winnaar bij het uitdelen van de nominaties voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De duistere film kreeg elf nominaties en maakt onder meer kans in de belangrijke categorieën beste film, hoofdrolspeler (Joaquin Phoenix) en regisseur (Todd Philips).

Meerdere films ontvingen tien nominaties, zoals het oorlogsepos 1917 van Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino en Netflix-film The Irishman van Martin Scorsese. Zij zijn alle drie genomineerd voor beste film en beste regie. 1917 kreeg daarnaast nominaties in vooral technische categorieën, zoals camerawerk. Cameraman Roger Deakins draaide de film in minutenlange shots.

Netflix

Streamingdienst Netflix heeft met zijn drie films The Irishman, Marriage Story en The Two Popes meer dan twintig nominaties ontvangen. Bij de Golden Globes had Netflix overigens 34 nominaties, waarvan er maar twee werden verzilverd.

Joaquin Phoenix moet het in de categorie beste mannelijke hoofdrol opnemen tegen Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Antonio Banderas (Pain and Glory) en Jonathan Pryce (The Two Popes). In de categorie beste vrouwelijke hoofdrol gaat de strijd tussen Renee Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Woman), Charlize Theron (Bombshell) en Cynthia Erivo (Harriet).

Tom Hanks

Acteur Tom Hanks is voor het eerst in negentien jaar weer genomineerd voor een Oscar. De 63-jarige acteur maakt dit jaar kans op een beeldje in de categorie beste mannelijke bijrol voor zijn rol in A Beautiful Day in the Neighborhood.

Hanks was vijf keer eerder genomineerd voor de belangrijkste filmprijs ter wereld. Hij won het beeldje tweemaal, voor Philadelphia en Forrest Gump.