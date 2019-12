We keken in 2019 massaal naar Undercover

Series over drugs doen het goed op Netflix. Ook bij ons en onze zuiderburen. We streamden Undercover namelijk massaal dit jaar.

De serie met Tom Waes, Elise Schaap, Frank Lammers en Anna Drijver in de hoofdrol werd het meest gestreamd door Nederlanders en Belgen, maakte de dienst bekend.

Meest populaire serie

Het was in 2019 de populairste titel van het volledige aanbod in Nederland. De films 6 Underground en Murder Mystery werden respectievelijk als tweede en derde het meest gestreamd.

Het derde seizoen van de Spaanse show La casa de papel werd als tweede serie het meest bekeken. The Witcher was als derde het populairst. Ook Sex Education, de derde reeks van Stranger Things en When They See Us staan in het lijstje van meest gestreamde shows op Netflix in Nederland.

Na 6 Underground en Murder Mystery kozen kijkers ook massaal voor films als The Irishman, Triple Frontier, Isn't It Romantic en The Perfect Date.