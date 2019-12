Penoza trekt meer bezoekers dan megahit Frozen 2

Penoza: The Final Chapter trekt meer bezoekers dan de megahit Frozen 2 of de romantische kerstfilm Last Christmas.

De Nederlandse speelfilm die de finale vormt van hitserie Penoza, trekt volle zalen. De film trok binnen drie dagen meer dan 80.000 bezoekers en belandde zo uit het niets op de eerste plek van de Nederlandse bioscooplijst, blijkt uit cijfers van de filmbranche. Penoza stevent razendsnel af op een Gouden Film, de onderscheiding bij 100.000 bezoekers.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt het verhaal van Carmen van Walraven, gespeeld door Monic Hendrickx, die na de dood van haar man zijn rol in het criminele circuit overneemt.

Cast neemt afscheid

Eerder vertelde Hendrickx aan Metro dat de hele film in slechts 28 dagen is opgenomen. „Daar zaten opnames in Canada en Spanje bij.” Een intense periode voor de cast van de serie. Maar afscheid nemen kan Hendrickx goed handelen. „Carmen was bij me van m’n 42e tot mijn 52e. Ik heb vaker afscheid genomen. Als je net van de Toneelschool komt ga je vol ergens in en denk je al snel ‘dit mag absoluut nooit meer stoppen’. Dat heb ik al lang niet meer, als je ouder wordt besef je dat alles eindig is."

Voor de jonge acteurs die deel uitmaken van de cast lag dat wel anders vertelt Hendrickx. Voor Stijn, Sigrid en Niels is het anders, voor hen viel Penoza in een heel andere periode. Stijn was 12 toen het begon, nu 22. Sigrid begon op haar zestiende. Dat is een periode waarin je gevormd wordt als mens en die vijf seizoenen hoorden daarbij. Voor hen was het afscheid veel emotioneler. Dat sloeg wel op mij over trouwens. Een van de laatste scènes in het buitenland (daarvoor moet je gaan kijken, red.) werd daardoor ook in werkelijkheid emotioneel. We sloten daar een lange periode af. Niet dat we in het dagelijks leven de deur bij elkaar platlopen, maar je gaat je toch aan elkaar hechten.”

Definitieve afsluiting

Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van Carmen. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af. De hoofdrollen zijn voor Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.