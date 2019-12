Chris Rea koploper qua kersthits

Al sinds 1988 rijdt zanger Chris Rea ieder jaar voor kerst naar huis. Hoewel zijn kerstsong aanvankelijk geen hit was, is Driving Home For Christmas wel de meest gedraaide kerstplaat in Nederland.

SoundAware, dat airplaygegevens van alle Nederlandse zenders bijhoudt, heeft in opdracht van Metro en auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra uitgezocht wat verleden jaar de meest gedraaide kersthits waren op radio en tv. Daaruit komt naar voren dat Driving Home For Christmas van Chris Rea in de periode van 1 december 2018 tot en met 1 januari van dit jaar liefst 710 keer gedraaid is op de landelijke en regionale radio- en televisiezenders. De nummers in het 75 titels tellende overzicht werden alleen meegeteld als ze tenminste negentig seconden te horen waren. Chris Rea wordt op enige afstand gevolgd door de originele uitvoering van Band Aids benefietsingle Do They Know It’s Christmas? met 669 afspeelbeurten en Last Christmas van Wham!, dat 664 keer gedraaid is. De top 5 wordt compleet gemaakt door All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey (624 keer gedraaid) en It’s The Most Wonderful Time Of The Year van Andy Williams (530 keer).

Meteen de perfecte kerstsfeer

De reden dat deze songs nog altijd zo vaak gedraaid worden, is omdat ze synoniem staan aan kerstmis, aldus Uunco Cerfontaine, Radio Director van Sky Radio, dat rond kerst wordt omgedoopt tot The Christmas Station. „Het belangrijkste aan een goede kerstplaat is dat het nummer meteen de perfecte kerstsfeer oproept. Dat je zin krijgt in kerst en alles wat erbij hoort.” Chris Rea is dus onmisbaar. „Zodra het intro begint te lopen, krijg je het kerstgevoel.” Zijn collega, programmamanager Marc van den Heuvel, sluit zich daarbij aan. „Het is inderdaad een van de beste kerstnummers volgens de luisteraars van Sky. Ook Wham! en Mariah Carey horen zeker in dat rijtje thuis. Dit zijn hits die iedereen graag hoort, als je bijvoorbeeld de kerstboom gaat versieren.” Het oudste kerstnummer dat nog geregeld op de radio en tv gedraaid wordt, vorig jaar 103 keer, is White Christmas, waarvan Bing Crosby in 1942 de eerste opname maakte. „Een goede kerstklassieker gaat eigenlijk eeuwig mee, want die wil je gewoon ieder jaar weer horen”, stelt Cerfontaine.

Mariah Carey. / Chris Delmas | AFP

Nieuwe kerstmuziek

In deze decembermaand staat kerstmuziek centraal op Sky Radio. Een aantal liedjes in de lijst van meest gedraaide kerstsongs lijken hun positie vooral te danken hebben aan deze zender, zoals Mr. Snowman van The Sing-A-Longs (287 afspeelbeurten) en Vrolijk Kerstfeest Allemaal van Guus Meeuwis (332). Relatief actuele kersthits die vaak gedraaid worden, zijn Being Alone At Christmas van Miss Montreal (517 keer) en Santa Tell Me van Ariana Grande (394 keer). Hoeveel plek is er voor nieuwe kerstsongs? „Elk jaar worden we bedolven onder nieuwe kerstnummers, waaronder ook veel slechte”, vertelt Cerfontaine. „Er komt maar zelden echt een goede nieuwe kerstsong uit die een klassieker wordt, maar dit jaar heeft Robbie Williams een nieuw kerstalbum uitgebracht, daar staan prachtige nummers op, zoals zijn single Time For Change en Rudolph; die draaien we allebei. Ook The Jonas Brothers hebben een goede track uit met Like It’s Christmas en van eigen bodem heeft Edwin Evers met zijn band een vrolijk kerstnummer gemaakt, Altijd Kerstmis.”

The Voice of Christmas

Er verschijnen ieder jaar tientallen nieuwe kerstalbums. Een stem die je deze kerst vrijwel zeker gaat horen, is die van Idina Menzel. Ze schittert in de Disney-film Frozen, waarvan onlangs het tweede deel verschenen is, en ze heeft het kerstalbum Christmas: A Season Of Love uitgebracht, met daarop een duet met Ariana Grande. Ook niet te missen is Bing Crosby. De oude opnames van de zanger, die The Voice Of Christmas als eretitel heeft, zijn door The London Symphony Orchestra in een nieuw jasje gestoken op het album Bing At Christmas. Ben je de klassiekers beu? Dan kun je wellicht uit de voeten met Llegó Navidad van Los Lobos of de verzamel-cd A Very Cool Christmas, met artiesten als The Dandy Warhols en Tom Waits. De tweelingzusjes Clean Pete hebben het Nederlandstalige kerstalbum Gloria gemaakt.

Idina Menzel. / Etienne Laurent | EPA

Wat is een kersthit waard?

Rechthebbende componisten, auteurs en muziekuitgeverijen kregen in 2018 3 cent voor elke seconde dat hun nummer op Sky Radio te horen was. Driving Home For Christmas duurt exact vier minuten, wat zeggen wil dat Rea, die het liedje zelf schreef, elke keer 7,20 euro opstreek wanneer zijn kersthit in zijn volledigheid gedraaid werd op die zender. Op Radio 538 is dat zelfs 10,52 euro, onder andere omdat dat station meer luisteraars heeft. Als het liedje in zijn geheel op RTL4 gedraaid werd, kreeg hij zelfs 121,69 euro op zijn bankrekening gestort. Rea heeft dus voorlopig genoeg geld om nog een keer te tanken als hij de weg naar huis weer eens niet kan vinden…