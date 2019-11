Chantal Janzen: ‘Zelf aan The Voice meedoen? Nooit, doodeng’

Mister Voice Martijn Krabbé en ‘nieuwkomer’ Chantal Janzen staan als herenigd presentatieduo aan de vooravond van seizoen 10 (!) van The voice of Holland.

Met gepaste trots staan ze naast elkaar in een net geopende pop-up store van The voice of Holland. Je vindt de ruimte voor een trip down memory lane van negen seizoenen in Hoog-Catharijne bij station Utrecht-Centraal. Martijn Krabbé en Chantal Janzen vormen vanaf vrijdagavond het nieuwe presentatieduo van het tiende jaar van de talentenjacht met de draaiende stoelen. Krabbé is er vanaf de eerste seconde bij (negen The Voice-seizoenen naast de naar SBS6 vertrokken Wendy van Dijk), Janzen stapte in.

Chantal en Martijn openen de pop-up van The Voice in Utrecht. / Sem van der Wal | ANP

Ze kunnen haast niet wachten om tijdens de toekomstige vier liveshows weer naast elkaar te staan (audities en verdere voorrondes zijn al opgenomen). En dat in een week waarin naar buiten kwam dat de coaches Lil Kleine en Anouk elkaar achter de schermen de tent hebben uitgevochten en niet meer samen in één studio zouden willen zitten. „Er is een aanvaring geweest”, reageerde RTL. „Ik was er niet bij, maar er schijnt een botsing, een akkefietje te zijn geweest”, vond Martijn Krabbé in RTL Boulevard. „Maar de soep wordt vast niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend.” Chantal Janzen: „Ik ook niet, jammer eigenlijk. Ik had er wel met een bak popcorn bij willen zitten.” Hoe ‘de aanvaring’ afloopt, merken we veel later. Eerst naar de aftrap, de eerste Blind Auditions, van vrijdagavond.

Geen seconde nagedacht

Is The voice of Holland een bucketlist-afstreepmomentje, Chantal?

„Ik ben in elk geval supertrots dat ik mag presenteren.”

In de pop-up mag je zelf in de coachstoel stappen... en draaien. / Sem van der Wal | ANP

Dacht je soms stiekem, wanneer gaat die Wendy van Dijk nou eens weg?

Chantal: „Nee haha, integendeel. Ze heeft het altijd geweldig gedaan. Dit was een kwestie van ruimte die ontstond. En ik durf meteen toe te geven, dat ik geen seconde hoefde na te denken toen ik werd gevraagd.”

Er staat weer een kanon naast je, Martijn…

„Ja, ik ben hartstikke blij. We hebben ooit al iets samengedaan, Idols veertien jaar geleden. Om elkaar nu weer hier in The Voice te ontmoeten, is heel fijn. Oh ja, Chantal kwam voor haar programma in 2016 ook nog bij me slapen. Wat héél leuk was!”

Niet aan de orde

Hebben jullie het onder het dekbed toen over The voice of Holland gehad?

Martijn: „Nee nee, het was ook helemaal niet aan de orde. Ook al zit er heel veel spontaniteit in Chantal Blijft Slapen, we waren toen wel beiden ‘aan het werk’ om het leuk te maken.” Chantal: „We weten heel goed wat we aan elkaar hebben en vullen elkaar aan.”

Martijn, wat dacht je eigenlijk toen je negen seizoen geleden begon? The Voice kan wel wat worden?

„Ik had er vanaf de eerste opnames meteen een goed gevoel bij. Ik deed echter ook nog X Factor. Dat was een groot succes, dus ik vond The voice of Holland toch een risico.”

Stoel als kermisattractie

Maar ja, de draaiende stoel voor de coaches was bedacht…

Martijn: „Tijdens de voorbereiding wist ik niet precies hoe dat eruit zou gaan zien. Ik vroeg me af wat voor kermisattractie dat zou worden. En bij The Voice dacht ik aan Frank Sinatra. Wie gaat een programma nou zo noemen? We namen de Blind Auditions op in De Vorstin in Hilversum. Daar zag ik dat het gewéldig was. Wat ik er het mooiste aan vond – en dat hadden andere talentenjachten niet – was dat als er meer stoelen draaiden, de talenten de macht kregen. Zij hadden een coach voor het uitkiezen. Diezelfde coaches kregen het spel van het tegen elkaar opbieden in de gaten en dat was nieuw. Het pakte meteen heel goed uit.”

Voor het tweede jaar op rij zijn (vlnr) Lil Kleine, Ali B, Anouk en Waylon de coaches in The voice of Holland. / William Rutten

Was je altijd een trouw kijker, Chantal?

„Eerst wel. De laatste jaren ben ik blij als ik eens een avond geen tv-werk heb en niet hoef te kijken. Dan ga ik liever een keer naar het theater. Andersom is dat ook: die jaren dat ik in het theater stond, ging ik naar geen enkele voorstelling. Als je vrij bent, wil je er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ik heb natuurlijk wel goed mijn The Voice-huiswerk gedaan en op YouTube naar de verschillende rondes gekeken en hoe die in elkaar steken.”

Wat voor tiende seizoen krijgen we? Heeft er weer een bak verborgen talent jaren onder een steen gelegen?

Martijn: „Veel jonge deelnemers viel me op, in heel diverse genres. Wat vorig jaar ook gebeurde met crooner en winnaar Dennis en rockband Navarone. Ik vind het mooi dat The Voice binnen de muziekscene een bepaalde geloofwaardigheid heeft gekregen. Muzikanten zijn nu eerder overtuigd dat zij moeten meedoen. Vroeger was de mening dat als je geloofwaardig wilde zijn, je niet aan een talentenjacht moest meedoen. Nu is duidelijker dat The voice of Holland je carrière een boost kan geven of dat het je zelfs een carrière kan opleveren. Kijk naar Dennis. Hij heeft vijf maanden geleden zijn baan kunnen opzeggen.”

Dat kon bijna niet waar zijn

Welke auditie komt als eerste in je op als je aan The Voice denkt? Die van Ben Saunders van negen jaar geleden misschien?

Martijn: Het zijn er een heleboel. Ben ja, Maan en zeker ook OG3NE. Wat een ongelooflijke harmonie, dacht ik toen. Zo perfect, dat kon bijna niet waar zijn. Ik vind het jammer als sommige mensen met een geweldige auditie niet ver komen in het programma. En die dan zeggen dat ze liever een ander liedje hadden gezongen, dan was overlegd met de coach. Maar ja, als je The Voice wilt worden, dan moet je alles kunnen zingen. Gelukkige hebben we over de hoeveelheid talent nooit te klagen gehad.”

Chantal: „Bij mij komen de audities van dit seizoen in me op, omdat ik erbij geweest ben. Vooral die van hele jonge meiden, die in het voorgesprek nog amper bravoure hebben, vond ik verrassend. Dan zei ik tegen het opnameteam ‘nou, ik moet nog maar eens zien wat dat gaat worden’. En dat gaat dan stáááán…”

Martijn: „Niet normaal. Vooral meisjes van 17. Ik weet niet waar die opeens allemaal vandaan komen, maar ik stel voor dat we komend seizoen een aparte categorie Meisjes van 17 in het leven roepen.”

Chantal: „Of Meisjes 17-18-19.”

Verlegen kind

Had je zelf aan The Voice durven meedoen?

Chantal: „Nooit. Aan geen enkele talentenshow, ik zou dat als zeer verlegen kind niet gedurfd hebben. Zodra ik iets instudeer om een rol op een podium te doen, dan doe ik dat goed. Maar uit mezelf zomaar ergens iets zingen? Dat heb nooit gedaan, zelfs nu niet. Ik vind het doodeng.”

En jij draaide vroeger liever aan knopjes, Martijn?

„Als ik heel goed had kunnen zingen, dan had ik wel willen meedoen. Maar ja, ik was natuurlijk niet voor niets DJ. Dat ben je omdat je niet kunt zingen en niet kunt dansen. Ik stond achter de veilige draaitafel, omdat ik dan nergens aan mee hoefde te doen.”

The Voice 2019, Dennis van Aarssen. / Sem van Aarsen | ANP

Negen winnaars en hun coaches

• 1: Ben Saunders (Van Velzen)

• 2: Iris Kroes (Marco Borsato)

• 3: Leona Philippo (Trijntje Oosterhuis)

• 4: Julia van der Toorn (Marco Borsato)

• 5: OG3NE (Marco Borsato)

• 6: Maan (Marco Borsato)

• 7: Pleun Bierbooms (Waylon)

• 8: Jim van der Zee (Anouk)

• 9: Dennis van Aarssen (Waylon)

The voice of Holland is vanaf vrijdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.