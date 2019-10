Van filmtrailers en videogames naar concerthal

De muziek van Two Steps From Hell is in talloze filmtrailers te horen, maar het producersduo maakt nu de overstap naar het livecircuit. „Onze fans horen graag langere en meer complexe composities van ons”, aldus Nick Phoenix.

Als je ooit een trailer hebt gezien voor een film van Marcel of DC, games als Resident Evil of Assassin’s Creed hebt gespeeld of een reclamespot voorbij hebt zien komen van Game Of Thrones of Breaking Bad, dan heb je zeer waarschijnlijk de imponerende en bombastische orkestmuziek gehoord van de Amerikaanse componist Nick Phoenix en zijn Noorse kompaan Thomas Bergersen, die samen opereren onder de alias Two Steps From Hell. Het is een opmerkelijke gewoonte van Amerikaanse filmstudio’s om niet de composities uit de uiteindelijke speelfilms of tv-series in de visuele voorproefjes van hun eindproduct te gebruiken, maar totaal andere muziek. „Game Of Thrones heeft zijn eigen componist, maar voor de reclamespots ervan gebruiken ze onze muziek”, legt Phoenix uit.

Onvoltooid

Dit heeft veelal een praktische reden, aldus de muzikant. „Vaak is de filmmuziek nog niet voltooid wanneer er een trailer gemaakt wordt. Daarnaast is de daadwerkelijke filmmuziek niet altijd geschikt voor een trailer. Meestal moet het spannender zijn, wat compacter en dramatischer.” Daarom halen Phoenix en Bergersen geregeld een stel pauken uit de kast, aangevuld met een zangkoor. „Ik was op het juiste moment op de juiste plek”, herinnert Phoenix zich nog. „Een vriend van mij had net een nieuwe baan en hij had mijn hulp nodig. Iemand vroeg hem om de muziek te componeren voor de trailer van de Whoopi Goldberg-film Corinna Corinna, maar hij wist niet wat hij moest doen. Zo is het begonnen.”

Toen Phoenix en Bergersen begonnen met het maken van muziek voor trailers in de jaren ’90, was die industrie net aan het opkomen. „We ontdekten al gauw dat veel mensen onze muziek konden waarderen en dat we meer konden doen dan wat de meeste studio’s destijds deden. Meestal wilden ze eenvoudige muziek voor hun trailers, maar wij wilden wat anders, met meer melodieën en iets grootser.” Inmiddels kan Hollywood niet meer om het duo heen. Phoenix ontkomt zelf niet eens aan het horen van zijn eigen composities wanneer hij de tv aanzet. „Onze muziek wordt tegenwoordig vooral veel gebruikt in televisieseries. Dat is onze voornaamste inkomstenbron. Ik weet niet eens in welke series, want het zijn er letterlijk duizenden. Het zit echt overal in.”

Luxepositie

Eerder dit jaar verscheen van Two Steps From Heaven het dubbelalbum Dragon. Phoenix noemt befaamde componisten Hans Zimmer en Danny Elfman als zijn voornaamste voorbeelden. Het is inmiddels jaren geleden dat het tweetal muziek in opdracht van een studio maakte; tegenwoordig kiezen filmstudio’s gewoon muziekstukken uit van hun platen. „Het gekke is dat Thomas en ik al lange tijd geen muziek meer hebben gecomponeerd voor iets specifieks. We maken gewoon muziek waarvan wij denken dat het interessant is. Wij brengen albums uit en dan laten we de mensen in kwestie beslissen of ze daarvan iets willen gebruiken. We verkeren best wel in een luxepositie wat dat betreft. We hoeven niks en niemand kan zeggen dat het niet goed genoeg is. We doen wat wij willen en dan zien we het verder wel.”

Komend jaar gaat Two Steps From Hell voor het eerst op tournee, vergezeld door een koor en een Tsjechisch orkest. Op 25 april treden de heren op in Amsterdam. „We wilden dit al jaren doen, maar het enige dat ons tegengehouden heeft, was dat het nogal lastig was om het te organiseren”, stelt Phoenix. „Thomas en ik concentreerden ons op het componeren van de muziek. We hebben er wel veel over gesproken, maar we hebben het nooit voor elkaar gekregen om het fatsoenlijk te regelen. Nu werden we door een externe partij benaderd die voor ons een tournee wilde opzetten. Daar zijn we erg blij mee.” Wat hem betreft, komen hij en zijn collega vanaf volgend jaar vaker de opnamestudio uit. „We willen hiermee door blijven gaan. Het moet ieder jaar beter en grootser worden. We willen er een terugkerend evenement van maken.”