Richelle Plantinga is ‘de echte Britt Dekker’

‘De film van Britt Dekker’, klinkt het als Whitestar waar dan ook ter sprake komt. De werkelijke hoofdrolspeelster is echter Richelle Plantinga (20) die eerder te zien was in de serie Zomer in Zeeland (SBS6), de film De Libi en langer geleden in beide Flikkens, Maastricht en Rotterdam.

Richelles eerste hoofdrol als Megan (zij deelt de rol met Dekker, als haar personage ouder is, zie onder) speelt zich regelmatig zittend op een paard af. Als Zandvoortse draafde ze vast vaak op een edele viervoeter over het strand, zou je denken. Niets is minder waar: „Nee, nooit gedaan. Ik had nog helemaal geen paardrij-ervaring. Ik zat heel lang op turnen.”

Richelle en Victoria Koblenko.

Uiteraard nam ze voor de film les. Twee weken lang, meteen nadat ze hoorde dat ze haar rol in Whitestar had (‘ik ging toen niet gillen, eerlijk gezegd moest ik een beetje huilen van blijdschap). „De paardrijlessen waren zwaar. Een vriendin van mij heeft een paard en ik zei haar altijd dat ze niet aan een sport deed. Nu weet ik wel beter. Spierpijn dat ik had. Niet. Nor. Maal.”

Meer van paarden gaan houden

Op Britt Dekkers George heeft Richelle niet gereden, alleen op een stand-in. „Dat maakte me niet uit hoor, die liefde van Britt ken ik niet. Voor mij is een paard een paard. Ik ben wel wat meer van de dieren gaan houden. Bij mijn vriendin ging ik onlangs zelfs spontaan naar haar paard toe. Die was helemaal verbaasd en zei ‘zó, die film heeft heel wat met gedaan’.”

Richelle en Sterre van Woudenberg.

Hoewel ze - door de gezamenlijk rol - nooit samen scènes konden spelen, heeft de actrice Britt wel leren kennen. „Ik vind haar leuk en heel normaal. Ze is verder lekker gek en zegt wat ze denkt. Zo ben ik ook een beetje. En kon goed merken dat ze heel trots op de film is.”

Irritant vs bedeesd

In Zomer in Zeeland was de actrice nog een irritante, in niets geïnteresseerde gothic-puber. In Whitestar is haar personage juist een bedeesd, maar soms bevlogen meisje. „Ja, mijn rollen lijken totaal niet op elkaar. Megan is heel rustig en terughoudend. Pas als iemand iets over haar paard zegt, doet het haar wat. Ze leeft in een paardenbubbel en school en liefde zijn bijzaken.”

Nieuw voor Richelle: paardrijden.

Hoewel er veel paardenmeisjes op de sets aanwezig waren, had Richelle nog geen dagtaak aan selfies met fans. „Het ging hen vooral om Britt, Britt en nog een Britt. Veel meisjes dachten toen waarschijnlijk dat zij de hoofdrol had. Toen de trailer uitkwam heb ik er op Instagram wel wat volgers bij gekregen.” Diezelfde Britt Dekker loopt even langs de interviewtafel. „Heeeeeyyyy Jonkie!”, roept ze enthousiast. En dan heeft ze het niet tegen ondergetekende.

Het liefst tv en film

Richelle is de vorige maand de schoolbanken weer in gegaan en doet dit jaar een vooropleiding om ooit op Toneelschool Amsterdam te kunnen komen. „Samen met Sterre van Woudenberg, die ook in Whitestar speelt. Superleuk.”

Hoewel pas 20, heeft ze nu theater (Éponine in Les Misérables als kind), tv-series en film op haar cv. „Film en televisie bevallen me nu heel goed. Dat vind ik gewoon leuker dan op het toneel staan. Dat is zo anders. Ik kan beter klein en met mijn ogen spelen (kijk op Instagram naar de vele gezichten die Richelle daardoor kan hebben, red.). Dat komt in beeld goed over. Als ik op tv moet spelen dat ik boos ben, dan hoef ik niet te schreeuwen. Ik kan het ook met mijn ogen laten zien. Klein spelen vind ik leuk.”

Shows met zussen

Dat ‘spelen’ heeft er altijd al in gezeten. Thuis werd er al geacteerd. „Samen met mijn twee zussen gaf ik hele shows. Dan hadden we bijvoorbeeld acht stukken zelf bedacht en die voerden we op, inclusief een pauze. Alleen ik ben echt verder gegaan. Mijn oudste zus is nu juf, de middelste werkt in de zorg.”

Nu haar zussen uit haar acteursleventje zijn verdwenen, leert ze op sets veel van ervaren mensen. „In Whitestar speelde ik veel met Kees Boot en Tina de Bruin. Onbewust pak je dan heel veel op.”

Whitestar

De feelgood familiefilm gaat over de relatie tussen de jonge en later oudere Megan (Richelle Plantinga en Britt Dekker) en het afgedankte dressuurpaard Whitestar. Een wrede eigenaar (Kees Boot) ziet het talent en haalt Whitestar weg bij Megan om wedstrijden te kunnen winnen. Zonder succes. De vraag: komen het dier en zijn beste vriendin weer samen en halen zij dan wel het beste in elkaar boven? „De film heeft geen open einde”, verklapt Britt alvast, „want ik heb een bloedhekel aan open eindes.”

Naast genoemde namen spelen onder meer Tim Douwsma, Tina de Bruin, Victoria Koblenko, Daniël Boissevain en Loek Peters in Whitestar. De film draait vanaf woensdag in de bioscoop.