Jennifer Aniston maakt Instagram-debuut met bijzondere foto

Jennifer Aniston heeft dinsdag haar debuut gemaakt op Instagram en dat deed ze gelijk met een iconische foto. De actrice deelde een foto met haar lieftallige Friends-collega's.

Op de foto staan Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry en Matt LeBlanc. De populaire serie Friends bestaat dit jaar precies 25 jaar. Het 25-jarige jubileum van Friends wordt gevierd met de productie ‘Friends 25: The One With The Anniversary, die vanaf 20 oktober in de bios is te zien.

Jennifer Aniston had tot nu toe nog geen Instagram account, Reese Witherspoon wist haar te overtuigen om gebruik te maken van het social media platform. Zo zou ze meer controle hebben over de verhalen die over haar de ronde doen.