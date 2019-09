Ruud Hermans wint The Voice Senior: 'Ik heb ingetogen genoten'

Ruud Hermans (68) won vrijdagavond The Voice Senior. De Brabander is hartstikke blij, maar blijft ook nuchter: „Zelf naar concerten? Daar heb ik geen geduld voor hoor!”

„Het zijn hele hectische dagen”, vertelt Ruud Hermans als wij hem een dag na zijn winst aan de telefoon hebben. Voor iemand die het mega hectisch heeft, net een televisieprogramma heeft gewonnen en de hele dag pers over zich heen krijgt, is hij misschien wel de meest rustige persoon die we ooit gesproken hebben. Want inderdaad: het is hectisch. De huiskamerconcerten zijn allemaal uitverkocht, „en er liggen nog 120 mailtjes op me te wachten met aanvragen!”

Hij deed mee aan The Voice Senior omdat hij van plan was om zijn 70e verjaardag in de theaters te vieren. „Toen kwam The Voice op mijn pad. Ik had een goed gevoel, maar dat het zo zou lopen had ik natuurlijk niet verwacht. Tuurlijk: ik wist dat ik iets kon. Ik heb 9 jaar lang huiskamerconcerten gegeven, ben al heel lang bezig met covers die echt onder mijn huid kruipen… Met ouder worden leer je dat. Ik ging daar inderdaad wel heen met het gevoel dat ik iets te melden had. Maar winnen?! De eerste ronde komt dat écht niet in je op!”

Eigen ding doen

„Toen ik daar gisteren stond trouwens ook niet hoor!”, vervolgt hij. „Ik heb onwijs veel gehad aan Ilse; die heeft mij echt mijn eigen ding laten doen, maar ik vond mezelf niet de beste. Ik had zelf een favoriet waarvan ik dacht dat die zou winnen. Wie dat was? Dat ga ik niet zeggen. Ik vind dat niet zo sympathiek naar de anderen toe. Ze waren allemaal steengoed!”

Het is tekenend voor de ingetogen Hermans, die zijn winst ook op die nuchtere, ingetogen manier beleefde. „Ik hoorde mijn naam wel, maar het drong niet echt tot me door. Toen dat wel gebeurde was ik blij, maar ik heb niet staan juichen alsof ik een doelpunt scoorde. Zo ben ik niet; ik vind dat niet gepast. Ik heb ingetogen genoten, haha!”

Sterven in het harnas

„Ik zou ik nooit stoppen met zingen”, vertelt Hermans stellig. „Ik sterf in het harnas! 70 is voor mij een eikgetal. Dat wilde ik graag worden en vieren door concerten te geven. Dat vind ik fantastisch. Wel kleinschalig! Een groot stadionconcert is niets voor mij. Of 3000 mensen moeten het niet nodig hebben dat er bij mij geen polonaise gedanst wordt, want dat past niet zo bij mij. Net als concerten zelf bezoeken trouwens: daar heb ik totaal geen geduld voor! Met al die mensen op een kluitje. Ik luister veel liever naar James Taylor of Bob Dyla in mijn luie stoel met een biertje.”

De toekomstplannen na de concerten zijn nu nog niet helemaal duidelijk, maar dat hij het druk gaat krijgen is een ding wat zeker is. „Ik ben nu helemaal volgepland. De andere kandidaten heb ik nog gesproken na afloop en we zijn van plan volgend jaar een avond met zijn allen in te plannen. Wat de toekomst verder brengt, geen idee. Beste Zangers van Nederland zou ik wel aan mee willen doen: liedjes zingen op je eigen manier. Maar of dat er ooit in zit weet ik niet hoor: het zijn de beste zangers van Nederland en dat zijn er een heleboel! Maar ik vind het fantastische uitzendingen."

„Grappig detail: Marcel Visser, die daar ook aan heeft meegedaan, die ken ik. Een van de prijzen als je The Voice wint is dat we 14 december in de Ziggo Dome staan. Hij treedt daar ook op dan en appte me gisteren met een grote lach: „Gaat het nou zover komen dat wij samen gaan spelen in de Ziggo?!” Ik kon alleen maar met een grijns terugsturen: „Ja, daar lijkt het wel op!”