Lion King nu al succesvolste Disneyfilm in Nederland

De film is pas zeventien dagen uit, maar nu al heeft The Lion King het meeste opgebracht van alle Disneyfilms die ooit in Nederland zijn uitgekomen. De live-action remake van de klassieker uit 1994 bracht tot nu toe al 14,7 miljoen euro in het laatje voor het Amerikaanse filmbedrijf.

Daarmee stoot de film, met de leeuw Simba in de hoofdrol, het in 2015 uitgebrachte Star Wars: The Force Awakens van de troon. Die film bracht 14,4 miljoen euro op. In totaal hebben bijna 1,4 miljoen Nederlanders The Lion King in de bioscoop.

Niet alleen in Nederland

Overigens valt de nieuwe Disneyfilm niet alleen in Nederland in de smaak. Wereldwijd heeft de film al een opbrengst van meer dan een miljard dollar gepasseerd. Volgens een voorspelling van zakenblad Forbes is het zelfs goed mogelijk dat de film andere grote blockbusters als Spider-Man: Far From Home en Captain Marvel gaat inhalen. Alleen Avengers: Endgame lijkt niet meer te achterhalen.