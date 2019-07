Lily Allen ontwerpt sekstoys

Ruben Fernhout, dat is toch die van de The Partysquad?! Klopt, maar vanaf nu is Ruben ook de man achter de kledinglijn Masa Cinta: en voor de mensen die een band met Indonesië hebben, komen de stoffen vast heel bekend voor…

Fernhout praat honderduit als we hem spreken over zijn eerste project op het gebied van fashion. Hij is bloednerveus voor de lancering, zaterdagmiddag in Hotel Jakarta, Amsterdam „Omdat dit iets is wat recht uit mijn hart komt”, vertelt hij vol trots. Het concept is eigenlijk heel herkenbaar voor mensen met Indo-roots of de vele duizenden vakantiegangers die ooit een bezoekje hebben gebracht aan Indonesië: batik-stoffen, maar dan in een hip jasje.