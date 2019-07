Amsterdamse is de dolblije zomerqueen van Rotterdam

Rotterdam krijgt een Amsterdamse zomerqueen, of beter gezegd: de Queen Western Union Zomercarnaval 2019.

Want zo heet deze eervolle ‘job’ tegenwoordig in plaats van zomerqueen of zomerkoningin. Chesley Verbond (27) is op zaterdag 27 juli het stralende middelpunt van de wereldberoemde Zomercarnaval Straatparade in de havenstad. Dit praalwagen- en muziekfeest is een van de hoogtepunten van Rotterdam Unlimited. Van 23 tot en met 27 juli staat Rotterdam in het teken van het grootste gratis straatfestival van Europa, waar vele culturen samenkomen.

Liefde na Caribana

Voor Chesley, die de Dansacademie van Lucia Marthas afrondde, nu communicatie en multimedia design studeert en freelance model en danseres is, was het al langer een droom om Queen Western Union Zomercarnaval te zijn. „Om eerlijk te zijn groeide ik niet echt met carnaval op. Maar op mijn 19e maakte ik in m’n eentje een reis naar Canada en kwam daar in aanraking met straatcarnaval Caribana. Ik heb me toen bij een groep aangemeld en heb meegelopen. De saamhorigheid vond ik zo mooi, dat de liefde was geboren. Tegen de Canadese queen keek ik echt op en dacht: dát wil ik ook.”

Kusjes van de zomerqueen. / Thijs Tromp

Door omstandigheden kwam het er de afgelopen jaren niet van om aan de jaarlijkse Queen Election mee te doen. Zo kon ze geen vereniging vinden of waren voorbereidingen al in gang gezet. Dit jaar had ze een Rotterdamse carnavalsgroep gevonden, waarmee zij helaas een verschil van inzicht had. De inschrijftermijn was verstreken, dus Chesleys droom leek voor dit jaar opnieuw voorbij: geen groep, geen kans op de kroon. Brutaal als ze is, probeerde zij zich als solokandidate aan te melden. Eind goed al goed, want haar doorzettingsvermogen en wilskracht werden beloond. Qua show, presentatie en choreografie stond zij er daardoor wel helemaal alleen voor. Gelukkig kreeg zij hulp van familie en vrienden.

Carnaval-spirit

„Vanaf het moment dat Chesley het podium betrad, stond daar de queen. She was there”, zei een jurylid vorige week. Vooral haar carnaval-spirit werd gewaardeerd. „Mooi, ik heb gehoord dat ik veel energie heb”, zegt Chesley trots. „Voor de choreografie die ik met mijn broer maakte, kregen we ook een prijs. Die vond de jury vernieuwend.”

Chesley met de Cup van de queen election.

Dat allerlei nationaliteiten de Straatparade vieren, spreekt Chesley het meest aan. „En jong en oud, dik en dun, iedereen feest mee. Die sfeer is zo prachtig. Ondanks dat je elkaar niet kent, voel je je één grote familie.” Ze heeft er zóveel zin in. „In de badkamer stel ik me al voor hoe ik als zomerqueen op mijn praalwagen zal staan en hoe ik het ga doen.”

Rotterdam of Amsterdam

En zo heeft Rotterdam een Amsterdamse queen. „Dat hoor ik nu vaker. Ik ben nu bijna wekelijks in Rotterdam en leer de stad steeds beter kennen. Stiekem vind ik Amsterdam nog steeds een beetje leuker, haha. Maar de liefde voor Rotterdam neemt wel toe hoor. Zal bijna wel moeten!”

Zaterdag de 27e voert zij de Straatparade aan op de voorste praalwagen. Een jaar lang is zij ambassadrice van het Western Union Zomercarnaval in binnen- en buitenland en dat brengt haar in ieder geval ook bij de parade van het Tropische Carnaval in Parijs.