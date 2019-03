South African Dance Battle: Dansers blazen je omver

Afrikaanse dansers gaan zaterdag 23 maart los in Zaandam. Zij strijden in de South African Dance Battle, georganiseerd door South African Tourism. Zonder (spetterende) choreografie geen dans natuurlijk. Metro spreekt één van de swingende krachten, Precious Alvares.

21 jaar is Precious nog maar (‘natuurlijk mag je mijn leeftijd vragen!’), woonachtig in Utrecht en van Surinaamse afkomst. Precious werkt bij de Touchée Dance Company, een dansschool in haar woonplaats. „Het is overigens een familiebedrijf, met een warme en gezellige sfeer. Mijn oom is de oprichter van dit bedrijf en ben hier dan ook door mijn moeder, zijn zus ingerold. Ik ben in Touchée als klein meisje en als hobby met amateurlessen begonnen. Nu, een aantal jaren verder, coördineer ik de Afrikaanse tak binnen de dansschool. Ik verzorg danslessen, World en Afro, workshops en events.”

Live op Facebook

Zaterdag is zij als choreograaf betrokken bij de South African Dance Battle, die je live op Facebook kunt zien (zie onderaan, een aanrader voor iedereen die nieuwsgierig is naar de cultuur van Zuid-Afrika). Na een opening met de Gumbootdans, strijden talentvolle dansers - onder meer uit Zuid-Afrika – in een Zulu-, Afro- en Cypherronde. Bij de laatste twee is Precious betrokken.

Wat heb jij als Surinaamse met de Afrikaanse dansen eigenlijk?

Als je heel ver terug gaat in de geschiedenis komen wij Surinamers oorspronkelijk uit Ghana en Angola. Ik ben Creools: een afstammeling van een tot slaaf gemaakte Afrikaan. Wat opmerkelijk is, is dat cultuur en dans wat mij betreft beide landen het meeste liggen. Daarnaast heeft afkomst niks te maken met de liefde en passie die velen voor de Afrikaanse dans en cultuur hebben. Het mooie hieraan is namelijk dat het voor iedereen is, of je nou Duits, Afrikaans, Nederlands of Belgisch bent.

Jammen en viben

Dans je de Afrikaanse dansen zelf en heb je aan battles meegedaan?

Een aantal jaar geleden ben ik aan de dansopleiding als allround danseres afgestudeerd en ben me gaan verdiepen in de verschillende stijlen. Ik train de dansen al langere tijd, maar in Nederland hebben wij er nog niet heel veel informatie over. Daarvoor heb ik door Europa moeten reizen en de komende maand begint mijn journey in Afrika. Dit omdat ik mij als professionele Afrikaanse danseres verantwoordelijk voel tegenover de cultuur. Ik hoor mijn studenten in Nederland de juiste informatie overbrengen. En ja, ik heb aan battles meegedaan. Niet heel veel, want ik houd meer van jammen en viben met dansers. Dan ben je sowieso meer met elkaar bezig op een positieve manier. Voor mij is het nooit belangrijk geweest om te meten of ik nou wel of niet beter ben dan andere dansers. We kunnen tenslotte altijd van elkaar leren. En anderen vinden de battles natuurlijk weer helemaal geweldig.

Wat gaan we zaterdag zien?

De kijkers zien een spectaculaire show met als hoofdthema Zuid-Afrika. Er zal eerst een gaaf optreden plaatsvinden in de Gumbootstyle door twee Zuid-Afrikaanse dansers. Ook zal mijn community World of Afro battlen met de stijlen Zulu (oorspronkelijk uit Zuid-Afrika) en Afro (oorspronkelijk uit Angola). Zij dansen op live-percussie: Gqom-muziek (Zuid-Afrikaans genre) en Afrohouse. Daarnaast is er afsluitend een grote Cypher, waarbij wij verschillende Afrikaanse dansstijlen zullen doen.

Wat is jouw rol?

Ik verzorg de choreografieën samen met Serge Koffi en die worden dan uitgevoerd door mijn studenten.

Ritmisch, los en aards

Wat zijn kenmerken van de Afrodans?

De kenmerken van de verschillende Afrikaanse dansstijlen zijn nogal breed. Dit omdat we morgen te maken hebben met nogal verschillende danssoorten. Wel kan ik zeggen dat alle dansstijlen uit Afrika ritmisch, los en aards zijn.

De battle wordt afgesloten met een Cypher. Wat is dat precies?

Een cypher wordt ook wel een jamsessie genoemd. Je begint onvoorbereid en moet al improviserend samen dansen.

Wat draag jij als choreograaf aan zo’n jamsessie bij?

Het concept voor cypher – want die is er wel - heb ik als choreograaf bedacht. Er is een echte cypher-hype en de dansers zullen de kijkers ermee omverblazen met enorm veel energie.

Volgens mij kijk je naar de South African Dance Battle uit…

Ik én de dansers hebben enorm veel zin in de battle! Dit gaat een groot nieuw spektakel zijn voor Nederland. Wij raden jullie allemaal aan om vanaf 20.00 uur de livestream te bekijken. Dit is iets wat niemand wil missen. Jong, oud en iedereen die maar niet stil kan zitten.

Facebook Live en kans op vliegtickets

De South African Dance Battle in Zaandam is zaterdagavond (helaas) niet bij te wonen. Maar we hebben een oplossing! Je kunt het evenement van South African Tourism live volgen op Metro’s Facebook (20.00 uur). Dan begint de South African Dance Battle daadwerkelijk, als eerst de dansers zijn voorgesteld. Kortom: Ontmoet Zuid-Afrika, live op Facebook. Kijkers kunnen stemmen op de beste dansgroep. Wie een eigen dansje instuurt (dancemove Gwara, Gwara) maakt kans op twee vliegtickets naar Zuid-Afrika. Over die prijsvraag vertelt Gwen van Poorten je morgen op Facebook meer. De voormalig presentatrice van BNNVARA (Spuiten en Slikken) praat de live-uitzending aan elkaar. Dus: Facebook. Metro. Live. Zaterdag. 20.00 uur.