Ronnie Flex: 'Ja, ik ben verliefd op Famke Louise'

Hebben ze nou wel of hebben ze niet met elkaar? Ronnie Flex en Famke Louise hielden de gemoederen al maanden bezig. De twee leken het een tijdje heel romantisch te hebben, tot plotsklaps bekend werd dat Ronnie Flex een baby kreeg bij een andere vrouw.

Wie was de moeder?

Waar eerst nog geheimzinnig werd gedaan over wie de moeder was, kwam via via en uiteindelijk via Ronnie Flex en de moeder zelf naar buiten dat het gaat om dj Wef. De twee hadden echter geen relatie, dus bleef de vraag hangen wat zich dan toch tussen Ronnie Flex en Famke Louise afspeelde.

Bevestigd

Sinds vrijdagavond is het hoge woord er écht uit: Ronnie Flex en Famke Louise hebben een relatie. Dat leken ze eerst te bevestigen door de nieuwe track van Famke met Ronnie: Alleen Door Jou, waarin de twee elkaar aan het eind een innige kus geven.

Dat zegt echter natuurlijk niets over of de twee nou echt een stel zijn, of dat het hier gaat om een extreme pr-stunt. Famke Louise haalde een groot deel van die twijfel weg door bij RTL Late Night vrijdagavond volmondig ja te zeggen op de vraag of zij een Ronnie een relatie hebben. Over het 'hoe lang' lijkt ze niet duidelijk te willen zijn.

Patty Brard, ook tafelgast, verklapte toen ook nog eens aan het publiek dat Famke voor haar 20e verjaardag een ketting van Ronnie had gehad.

Nu ook Ronnie Flex

Maar omdat Famke zelfs in dat interview nog een beetje twijfelachtig over de relatie praat, was het wachten tot ook Ronnie Flex de relatie voor 'het echie' zou bevestigen. Dat heeft hij nu gedaan, in een interview aan RTL Boulevard.

Ronnie Flex wordt daarin ondervraagd door een jong jochie, die hem vraagt of hij verliefd is op Famke Louise en hoe lang hij dat al is.

„Ja, ik ben wel verliefd op Famke alleen hoe lang... dat kan ik niet zo bevestigen", antwoordt Ronnie Flex verlegen aan het jongetje. Het hoge woord is eruit dus: we hebben vlak voor 2019 écht het nieuwste showbizzkoppel van Nederland te pakken.