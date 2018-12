Nieuwe relatie Anna Nooshin is bevestigd

We zeiden het half november al, maar nu is toch echt officieel bevestigd dat Anna Nooshin een nieuwe liefde heeft. Wie de gelukkige is? Niemand minder dan de Amsterdamse Nassim Zeta, CEO van We Say So Contact Centers, een telemarketing bedrijf. Hij plaatste een foto van hem en Nooshin, zoenend.

Tatoeage

De geruchten gingen al iets langer. Eerst werden de twee samen gesignaleerd bij een tatoeageshop in New York, waar ze elkaars initialen hebben laten tatoeëren op hun polsen. Foto's daarvan kun je op deze Instagram-post zien. Ook viel het de oplettende kijker op dat Anna Nooshin en Nassim Zeta op precies dezelfde tijd op Bali verbleven, in iets wat zeer sterk ook hetzelfde resort leek. Tot half november bleven de lippen echter stijf op elkaar.

Maar toen plaatste Zeta een foto van Anna Nooshin op zijn Instagram Stories, waarin hij haar tagde en drie 'hearteyes-emojis' bij de foto plaatste. Hiermee leek hij dus vrij duidelijk te maken dat hij en Nooshin een koppeltje zijn.

Club Hub

Ook Danny Roumimper klapte destijds uit de school over Nooshin, zijn ex-vriendin. De twee hadden dertien jaar een relatie en gingen zo'n drie maanden geleden uit elkaar. In een interview voor YouTube-programma Club Hub vertelt hij meer over de redenen dat de twee niet meer samen zijn.

Zo geeft hij aan dat er een last van zijn schouders af viel toen het uit ging. „Anna zat op een gegeven moment in een raket en ik zat op een heel ander level. Uiteindelijk zijn we gewoon uit elkaar gegroeid en dat is prima."

Missen

Op de vraag waarin de twee dan zoveel verschilden, antwoordt Roumimper: „Joh in alles. Op een gegeven moment zit je in een soort van molentje. Dan is het heel normaal dat ze zo vaak weg is en dat respecteer je ook, maar de andere kant van de medaille is dat je uit elkaar groeit."

Roumimper gaf kortgeleden aan dat hij Nooshin nog wel eens mist. „Het zijn de kleine dingetjes. Samen eten, wakker worden... dat blijft natuurlijk. 13 jaar lang ben je elke dag bij elkaar geweest."

En dan blijkt ook Roumimper te weten dat Nooshin een nieuwe relatie heeft. Als hem wordt gevraagd of er nog een kans is dat ze ooit weer bij elkaar komen, antwoordt hij: „Dat vind ik lastig te zeggen. Volgens mij is ze nu hartstikke gelukkig met een andere jongen en ik kan niet in de toekomst kijken."