Meghan Markle showt babybuik

Nederland is sinds september een tv- en onlinezender rijker. Insight TV zendt uit in Ultra HD en dat is mooi voor iedereen die een 4K-televisie in huis heeft. Metro stelt Insight TV deze weken in enkele video-afleveringen voor. Als slot: het actieprogramma Thru.

Rechtdoor naar de jackpot

Thru is een superuitdagend spel, gespeeld in Griekenland. Twee teams van negen mensen nemen het tegen elkaar op en hebben kracht, moed, uithoudingsvermogen en teamgeest nodig. Presentator Brendan Moar stuurt de teams naar fantastische locaties vol verrassingen, waar de jacht op een pot met geld wordt geopend. Hoe? Heel simpel. De deelnemers moeten van A naar B. Er is maar één regeltje: de teams moeten rechtdoor en daar mag geen meter van worden afgeweken...