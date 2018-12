Jeroen van Koningsbrugge aan de toog voor nieuwe rol

De serie ’t Schaep met de 5 pooten wordt komend voorjaar een musical. De hoofdrol van kroegbaas Kootje wordt vertolkt door Jeroen van Koningsbrugge, die in de beginjaren van de serie „min vier jaar oud” was. „Maar ik heb later alle afleveringen teruggekeken.”

’t Schaep met de 5 Pooten was vijftig (!) jaar geleden razend populair en werd door gemiddeld zes miljoen mensen bekeken. De serie werd geschreven door Eli Asser en won een Gouden Televizier-Ring. In 2006 speelde Georgina Verbaan, Loes Luca, Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts in een remake van de serie, die zowel door jong als oud publiek goed werd ontvangen. Er volgde nog vier series en de tweede serie ’t Vrije Schaep won de Zilveren Nipkowschijf.

Nog steeds geen idee waar de serie over gaat? Hoofdrolspeler Jeroen van Koningsbrugge legt het graag nog even uit als we hem spreken in de Jordanese Kapsalon op de Elandsgracht in Amsterdam. „Het gaat over volkscafé ’t Schaep, middenin de Jordaan, waar allerlei verschillende soorten mensen bij elkaar komen. Ze hebben lol met elkaar, maar ook ruzie. We volgen de besognes van alledaagse personen en dat maakt het zo herkenbaar.”

De volledige cast van 't Schaep met de vijf Pooten Foto: ANP foto

Herkenning

In en rond het buurtcafé ’t Schaep nemen de stamgasten de nieuwste buurtroddels door. De affaire tussen kroegeigenaar Kootje en zijn buurvrouw Doortje (gespeeld door Eva van der Gucht) vormt een rode draad in de serie. „Een feest der herkenning, want ze zijn er weer en ze hebben nog steeds problemen met elkaar, met zichzelf en met de wereld, ze houden van elkaar, ze kunnen elkaar niet uitstaan. Dat herken je heel erg”, zegt scriptschrijver Raoul Heertje, die vereerd is dat hij het scenario mag schrijven voor de musical.

‘Provinciaaltjes’ Van Koningsbrugge (geboren in Roosendaal) en Van der Gucht (geboren in de Belgische stad Mortsel) hebben er geen moeite mee om in de huid van rasechte Amsterdammers te kruipen. De acteurs woonden in hun studententijd zelfs samen in een huis. „We woonden boven café Ruk en Pluk in Amsterdam-Oost, het café is ergens wel vergelijkbaar met café ’t Schaep”, zegt de Vlaamse actrice.

Monopoly

Of ze vroeger naar de serie hebben gekeken? „Ik was toen min vier jaar oud”, lacht Van Koningsbrugge. „Maar later heb ik de afleveringen teruggekeken.” Van der Gucht: „Op de kleinkunstacademie kregen wij weleens fragmenten terug te zien. En van de remake van tien jaar terug heb ik ook zitten smullen.” Volgens de actrice is de serie leuk voor iedereen en niet alleen voor Amsterdammers. „Het is een beetje zoals monopoly, het is leuk voor mensen van 8 tot 88 jaar uit alle windstreken.”

De repetities moeten nog beginnen, maar de acteurs zijn al bezig om in de huid te kruipen van hun nieuwe personages. „Ik heb al jarenlang een Amsterdams accent. En Eva is een meesteres in het nadoen van accenten”, zegt Van Koningsbrugge. Van der Gucht wil heel veel André Hazes gaan luisteren. „Dus als ik straks zes dagen in het theater sta, dan ga ik het wel een beetje overnemen. Ik heb mijn man al gewaarschuwd.”

Tijdloos

Voor de musical zullen de grote verhaallijnen uit de serie worden gebruikt. Herkenbare liedjes als We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen, niewar?, Het zal je kind maar wezen en As je mekaar niet meer vertrouwen kan zullen voorbijkomen. De tijdsgeest waarin de musical zich zal afspelen, is nog onduidelijk. Volgens Heertje zit de kracht van de serie in de thematiek van het verhaal. „Die is tijdloos. Het gaat over problemen die mensen overal ongeacht welke tijdsgeest mee maken. De personages zijn niet ouder of anders geworden en er zullen geen mobiele telefoons in het stuk zitten.”

Foto: ANP foto

Hoe maak je het vernieuwend?

Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n populaire serie uit de jaren zeventig ook anno 2019 nog spannend en vernieuwend blijft? De scriptschrijver zet hoog in: „De musical is leuk voor mensen die er vijftig jaar geleden naar hebben gekeken. De uitdaging zit ’m in de musical leuk en spannend maken voor een hele nieuwe generatie. Zodat mijn dochter van negentien ook naar de musical wil gaan.”

De productie is vanaf april 2019 tweeënhalve maand te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna verhuist de voorstelling naar het Luxor Theater in Rotterdam, waar het half juni een week te zien zal zijn.