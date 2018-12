Het succes van de superheld

De ene superheld heeft de wereld nog niet gered of de volgende maakt al z’n opwachting in de bioscoop. We lijken geen genoeg te krijgen van het genre. De makers van het nieuwste epos, Aquaman, leggen uit waarom.

Door Daniëlle Kool

In de top-10 van films die dit jaar wereldwijd het meeste opleverden, staan vijf blockbusters die draaien om superhelden. Op het randje van 2018 doet nog zo’n film een gooi naar een plekje op die lijst: Aquaman, over de haast onbreekbare kerel die als prins van het gezonken rijk Atlantis als een speer door het water kan bewegen.

Superhelden stammen al uit de jaren 30. Eerst redden ze de wereld alleen in comic books, vanaf de jaren 70 ook in de film en op tv. Maar we zagen nooit eerder zoveel films rond de bovennatuurlijk sterke, slimme, snelle of handige helden als de laatste jaren.

Aquaman-regisseur James Wan heeft daar een simpele verklaring voor: omdat het nu kan. Waar Superman in zijn eerste film nog zichtbaar aan een aantal kabels hing, had Wan de technologische middelen om een complete onderwaterwereld te creëren. „Een film als Aquaman had een paar jaar geleden simpelweg niet gemaakt kunnen worden”, aldus de filmmaker. „Toen had het er niet uitgezien.”

De regisseur gebruikte voor de film de Dry For Wet-methode, waarbij – zoals de naam al doet vermoeden – op het droge kan worden opgenomen waarna het materiaal digitaal wordt omgezet naar diepzeebeelden. Die techniek werd eerder gebruikt voor de Oscarwinnaar van vorig jaar, The Shape Of Water. „Als ik mijn acteurs daadwerkelijk onder water had moeten filmen, waren ze alle flexibiliteit, snelheid en sierlijkheid verloren. Ze spelen alleen maar onderwaterwezens hè, dat zijn ze niet. Dus zonder de nieuwste technologieën had ik dit verhaal niet kunnen vertellen.”

Techniek is niet Wans enige verklaring voor de tsunami aan superheldenfilms van de laatste tijd. „Het is ook een reflectie van de tijd waarin we leven. Voor veel mensen voelt de wereld op dit moment rusteloos, er is veel verdeeldheid en iedereen lijkt vooral met zichzelf bezig te zijn. Daardoor trekt het idee van een superheld, iemand die onzelfzuchtig is en zich over iedereen bekommert.”

Actrice Amber Heard, die in de film Aquamans steun en toeverlaat onderwaterprinses Mera speelt, kan zich daar wel in vinden. „Dat zal nu ongetwijfeld meespelen. Maar eigenlijk zijn we altijd op zoek geweest naar helden, dat begon al met de mythes en legendes. Er zit een morele boodschap in waar mensen in verwarrende tijden misschien meer behoefte aan hebben.”

En dan helpt het als je die boodschap in entertainment kunt verpakken, vindt collega Jason ’Aquaman’ Momoa. „In deze film komt bijvoorbeeld het thema vervuiling aan bod, zonder dat we daar nu heel erg belerend over hoeven te zijn. Natuurlijk gaan mensen vooral voor de fun naar dit soort films, maar tussen de stunts en het spektakel door kunnen we best nog even kijken naar wat we doen met onze oceanen.”

Aquaman komt uit de stal van DC Comics, dat ook onder andere Superman, Batman, Wonder Woman en The Flash in huis heeft. De filmversie van de langharige zeeheld werd geïntroduceerd in eerdere producties van DC, heel kort in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) en iets uitgebreider in Justice League (2017). Het is een beproefde methode die ook concurrent Marvel gebruikt: naast hun individuele films nemen superhelden het in gezamenlijke producties in teamverband op tegen het kwaad. Minder bekende personages liften daarin mee op het succes van de iconen uit het superheldenwereldje. „Niet iedereen zal Aquaman kennen”, aldus Wan. „Maar zelfs als je nooit van je leven een comic book hebt gelezen, dan weet je nog wie Superman en Batman zijn.”

En dat is precies waar de studio’s op dit moment naar op zoek zijn, weet ook acteur Patrick Wilson, die in Aquaman slechterik Orm speelt. „Er worden nog maar heel weinig middelgrote films gemaakt. Je hebt de kleine onafhankelijke films en daar tegenover de enorme producties van de grote studio’s. Dat komt ook omdat veel wat daar qua budget tussenin zat, tegenwoordig voor tv wordt gemaakt. Hollywoodstudio’s richten zich nu vooral op de projecten van 200 miljoen. Dus kijken ze naar franchises, naar iets wat herkenbaar is voor het publiek. Want met zulke bedragen wil je het risico dat het flopt natuurlijk wel wat beperken.”

Waar gaat het over?

Aquaman vertelt het verhaal van Arthur Curry (Jason Momoa), zoon van een vuurtorenwachter Tom en Atlanna (Nicole Kidman), koningin van onderwaterstad Atlantis. Atlanna wordt gekidnapt door onderzeefiguren als Arthur klein is, waardoor hij door zijn vader wordt opgevoed en zich voornamelijk landmens voelt. Maar dan dreigt zijn onderzeese halfbroer Orm (Patrick Wilson) met een oorlog tussen land en zee en kan Arthur zijn oceaanroots niet langer negeren.