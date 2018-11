Tim gaf zich op als verleider voor Temptation Island

Onze columniste Iris van Lunenburg is vrijgezel en kijkt af en toe op haar datingapp The Inner Circle of er nog iets leuks rondloopt bij haar in de buurt. Nadat ze weer eens naar rechts had geswiped, vroeg haar match of ze alleen op blanke jongens valt. Het zette haar aan het denken. Het resultaat is de vierdelige tv-serie over gemengde relaties.

Van Lunenburg werd als baby geadopteerd vanuit Haïti en groeide in Emmen op bij een wit gezin. „In Emmen had ik altijd het idee dat ik het enige donkere meisje was”, zegt de 32-jarige presentatrice. Ligt daar de grondslag voor haar interesse in overwegend blanke Nederlanders? In ‘Iris onderzoekt’ gaat ze op zoek naar het antwoord op die vraag.

Black love