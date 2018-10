Johnny de Mol en Anouk geven elkaar het ja-woord

Het is zover: Johnny de Mol is getrouwd met zijn Anouk van Schie. De eeuwige rokkenjager is al lang geen rokkenjager meer en stapte zaterdag in het huwelijksbootje in de Portugese Algarve.

Johnny de Mol en Anouk van Schie trouwden vrijdag in het zuiden van Portugal voor het oog van familie en vrienden. Ook Anouks dochter Kiki (5) en hun zoontje Johnny jr. van bijna zes maanden waren erbij. De trouwlocatie in de Algarve was volgens Shownieuws helemaal in bohemian style aangekleed.

Gaaf

"Gaaf". Zo vatte Johnny de dag in een woord samen. "Op het ene moment ben ik heel hoog aan het vliegen aan de andere kant door de ceremonie van Ruben van Zwieten weer erg gegrond. We hebben vandaag onze liefde bezegeld, we zijn heel erg gezegend nu is het heel erg bohemian, maar eerder gisteren hebben we met z'n allen bij de kippentent gezeten."

Johnny zei verder nog dat hij vandaag "ontzettend zenuwachtig" was, maar aan het eind van de dag de vreugde overheerst. Het stel trouwde in Portugal omdat die plek volgens Anouk een "speciaal plekje" in hun hart heeft. "We komen hier al jaren, ook de familie", aldus een stralende Anouk.

De Mol vroeg Anouk, die in het verleden in de meidengroep Kus zat, vorig jaar september ten huwelijk. Johnny en Anouk zijn sinds de zomer van 2016 samen en wonen sinds vorig jaar zomer samen in Blaricum.