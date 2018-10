Harry Potter-reeks niet op Nederlandse Netflix

Donderdagavond sleepte Beau van Erven Dorens na lange tijd niet één maar twee Televizier-ringen in de wacht. Beau's carrière raakte een beetje in het slop toen hij begon bij SBS. In 2015 vetrok hij bij de zender en steeg hij weer in populariteit. Drie jaar later is hij de grote winnaar van het Gouden Televizier-Ster Gala!

De 47-jarige Beau draait al heel wat jaartjes mee in de televisiewereld, maar het is de eerste keer dat hij de prestigieuze prijs mee naar huis mag nemen. Hij won de prijs voor het beste televisieprogramma met Beau Five Days Inside en de prijs voor beste presentator.