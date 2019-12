'Muziek maakt het leven lichter'

Ze worden talrijker: de soul- en gospelexplosies op Rotterdam Zuid. Stralend middelpunt is Nanda Akkerman. Het grote publiek moet haar nog leren kennen, maar dat kan niet lang meer duren.

Al meerdere keren stroomde het podium van Islemunda in IJsselmonde vol met swingende mensen. Ze zijn afkomstig van de r&b-zangschool van Nanda Akkerman. Het plezier van haar zangleerlingen spat tijdens het zingen van het podium. Minstens even aanstekelijk: de geweldige sfeer die het 30-koppige swingende gospelkoor BlackGospel Experience uitstraalt. Ze staan in Theater Zuidplein in de vorm van een halve maan om zangeres Nanda Akkerman heen. Daartussen zitten een achtergrondzangeres, een ritmekunstenaar en een gitarist. Voor het koor staat dirigent en artistiek leider Clifton Grep. Hij vroeg Nanda Akkerman om met hem samen te werken.

Voor de spiegel

De BlackGospel Experience bestaat uit meerdere Nederlandse koren uit heel Nederland. Voor dit optreden is een speciaal Rotterdams projectkoor samengesteld dat oefende in de Kerk van de Nazarener, nabij het Zuidplein. Een groepje mensen vertelt dat zij een kaartje kochten voor het concert omdat ze de swingende klanken tijdens het passeren van de kerk opvingen. De zang maakte nieuwsgierig. Al snel gaat het los in Theater Zuidplein bij het allereerste optreden van Nanda’s Soul Praise Concert.

Nanda Akkerman. / Foto: Duane van der Geld

Ontspannen vermengt Akkerman haar vocalen met die van het koor. Stuk voor stuk liggen de nummers lekker in het gehoor, maar bekend zijn ze niet. We horen, zo vertelt Nanda tijdens het concert, een persoonlijke playlist die ze jaren geleden samenstelde. Ze nam zich voor de nummers ooit op deze manier uit te voeren. Talloze malen oefende Akkerman de soulvolle liedjes thuis voor de spiegel.

Cultuurshock

Enkele dagen na het succesvolle debuutconcert drinkt Akkerman een cappuccino in een koffiebar in de Afrikaanderbuurt, waar zij woont. Ze vertelt dat ze is opgegroeid in Berkel en Rodenrijs, met ouders uit Friesland en Groningen. Op haar 14e verhuist ze met haar moeder naar de Middellandstraat in Rotterdam West. Akkerman: „Dat was best een cultuurshock. Ik leerde voor het eerst Kaapverdianen en Surinamers kennen.”

Ze voelde zich snel thuis in multicultureel Rotterdam. Muziek van onder meer Chaka Khan, Stevie Wonder en Blackstreet veroverde haar hart. Haar vader gaf haar een piano. „Toen ik die voor het eerst aanraakte, voelde ik me zo licht worden als een veertje. Dat gevoel zal ik nooit vergeten. Dat is wat het kan doen: muziek maakt het leven lichter.” Als Nanda Akkerman de opleiding Muzikant-Producer aan het Albeda College gaat volgen, blijft ze wonen in Rotterdam West. Haar mentrix op die school is Shirma Rouse, de Rotterdamse zangeres die sinds een jaar of vijf vol in de spotlights staat. Net als Akkerman is Rouse een liefhebber en vertolker van r&b, soul en gospel.

Geloven en vertrouwen

Shirma Rouse en Nanda Akkerman delen niet alleen een muzikale voorkeur, maar ook hun geloof. „Op mijn 23e had ik een aha-moment. Toen kwam ik erachter waarom muziek me zo’n goed gevoel geeft. Ik denk dat je dichter bij God komt als je muziek maakt. Ik zou God wel als een persoon willen zien, maar ik vind Hem meer terug in het woord ‘vertrouwen’. Als je niet weet welke kant je opgaat, kun je er toch op vertrouwen dat het goed komt. Belangrijk is daarbij dat je altijd zuivere intenties hebt en netjes met mensen omgaat. Ik heb dat van huis uit meegekregen. Het geloof zit in onze familiecultuur. Zo was mijn opa voorganger van een kerk in Delfzijl. Maar ik heb vooral mijn moeder als voorbeeld. Zij is heel goed voor andere mensen. De moeite die zij zich als mantelzorger getroostte voor een oude Antilliaanse meneer, bijvoorbeeld, dat kunnen niet veel andere mensen opbrengen.”

Nanda Akkerman. / Foto: Duane van der Geld

Muziek, hoop en liefde

Het vertrouwen dat ze ooit haar gospel-playlist zou kunnen uitvoeren met een groot gospelkoor, werd beloond toen Nanda Akkerman meezong in een van de koren van Clifton Grep. Al snel mocht ze solo’s zingen, lesgeven aan andere koorleden en maakte Grep de prachtige uitvoering van Nanda’s Soul Praise mogelijk. Daarmee groeide het vertrouwen. Nanda Akkerman wil mensen laten genieten van Nanda’s Soul Praise. Liefst met een gospelkoor, maar wellicht ook af en toe klein, intiem en akoestisch, met alleen de begeleidende muzikanten. „Het fijnst vind ik het als mensen gelukkig worden van wat ik doe. Muziek geeft hoop en liefde, het is het allerbeste communicatiemiddel. Het brengt ons samen en maakt iedereen gelijk.”

Net als haar mentrix Shirma Rouse vijf jaar geleden is Nanda Akkerman klaar voor de spotlights. De muziek leidt haar onvermijdelijk die kant op, zolang ze haar hart maar blijft volgen. Liefhebbers van gospel houden haar in de gaten.

Check voor toekomstige concerten en zanglessen Nanda’s website: zangstudio-nandaakkerman.nl.

Een warme aanrader voor de gospelliefhebber: Shirma’s Christmas Gospel Sessions op 21 december in de Arminiuskerk. Arminius biedt rond het concert een kerstarrangement aan. Je gaat dan mee met de stadswandeling Rotterdam by Night en je schuift aan bij Gastrobar Bij de Bruin voor een pré-kerstdiner. Na het concert is er een meet & Greet met Shirma Rouse. Meer informatie: arminius.nu.