Robin van Persie en Sander de Kramer winnen de Gouden Mossel.

De belofte van de Must See-app: mensen die lekker door Rotterdam struinen, verborgen schatten laten zien. Zo’n app lijkt nuttig, want niet alleen bezoekers, maar ook Rotterdammers kijken daar vaak overheen. Maak kennis met Maikel Coomans en Felicia Stal, die deze geraffineerde stadsgids groot gaan maken.

Maikel Coomans en Felicia Stal zijn bij De Hef, en met reden. De Hef kennen we allemaal. Maar met hun app Must See krijg je ook originele verhalen over dit stuk gelast staal te lezen. De app biedt beelden van vroeger en je hoort en ziet zelfs de allerlaatste trein over het spoor rijden. En met de zogeheten augmented reality wordt de spoortunnel zichtbaar.

Na het afnemen van dit interview heb ik de app gedownload en gekeken of deze de beloften inlost. Ergens in de Westzeedijk zit een atoombunker. Must See biedt van de bunker een video, korte informatieve teksten en aardig wat interieurbeelden. En voor wie de smaak van dit soort ondergrondse architectuur te pakken heeft, tipt de app ook de atoomkelders onder het Postkantoor aan de Coolsingel en in de Thurledestraat in de Spaanse Polder. Must See vertelt daarnaast dat de bunker van de Westzeedijk te bezoeken is tijdens de Open Monumentendag. Wie deze mogelijkheid miste, kan contact opnemen met de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, zo weet de app. De knop voor het maken van een afspraak staat erbij. Kortom, over Must See is niet alleen zichtbaar goed nagedacht. De app maakt ook de belofte over verborgen schatten in ieder geval bij dit item waar. Geinig is de reactie van ene Henk. “Ik wist helemaal niet dat je de bunker kon bekijken met de app. Kijk wel uit dat als je daar loopt naast de Kunsthal (waar de bunker dus ligt), je niet in de hondenpoep gaat staan als je bezig bent met de augmented reality. Groet, Henk.’ Fijne tip, Henk, bedankt.