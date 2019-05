Rotterdam viert maand lang de architectuur

Wie de hoogte in wil, verdieping zoekt of een kijkje achter de schermen wil nemen: het kan bij de Rotterdam Architectuur Maand, van 24 mei tot en met 16 juni. Leer meer over architectuur en ga mee op ontdekkingstocht.

Bruisend programma

Er is een bruisend programma, van de Rotterdamse Dakendagen en de Dag van de Architectuur tot 100 jaar Bauhaus met tentoonstellingen, lezingen, films, tours, en fietstochten. Verder vinden er excursies plaats, zoals over de ontwikkeling van de Rijnhaven op 13 juni, met een panelgesprek.

Postkantoor

Dit jaar is er een eigen podium in het hart van de stad: POST Podium, in het voormalig postkantoor aan de Coolsingel. Voordat het wordt verbouwd, opent het gebouw nog een keer haar deuren voor het publiek. Het wordt een multifunctioneel gebouw met overdekte pleinen, restaurants, cafés, winkels en een hotel. Bij POST vind je informatie over de geschiedenis van het gebouw en de plannen voor de toekomst. Ook staan er maquettes van verschillende, grote projecten in de stad, zoals het Stadionpark.

Architectuurbeleid

Op 14 juni presenteert de gemeente het nieuwe architectuurbeleid in het oude postkantoor. Het gaat niet over iconen, maar vooral over de invloed van architectuur op de leefomgeving. Rotterdam wil een architectuurstad zijn, waar het fijn is om te wonen, werken en verblijven.

Meer informatie

Je kunt POST Podium op doordeweekse avonden en in de weekenden gratis bezoeken. Kijk op de website Rotterdam Architectuurmaand voor praktische informatie en het hele programma.