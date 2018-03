VVD-lijsttrekker met ontbloot bovenlijf op paard

De oprichters van de app Favor willen onderzoeken welke stad het meest modieus is. In de app is het mogelijk verschillende modestijlen te vergelijken, maar ook om je eigen stijl kenbaar te maken door zelf foto’s te uploaden. Elke gebruiker geeft aan waar hij of zij vandaan komt. Om daarop in te haken start Favor nu een modewedstrijd; welke stad is het meest modieus? Voordat de competitie landelijk van start gaat zijn favorieten Amsterdam en Rotterdam aan de beurt. Is Rotterdam de meest modieuze stad van Nederland?

Kendrick Lamar

Met winkels en merken als Woei, Venour en ANSH46 heeft Rotterdam zich in de schijnwerpers gezet van de internationale modewereld. Vorige maand werd de kledinglijn van de Amerikaanse artiest Kendrick Lamar zelfs exclusief gelanceerd bij ANSH46. Uit de wedstrijd van Favor zal blijken of de inwoners van Rotterdam kunnen bewijzen of hun stad het meest modieus is.

Epicentrum

Nick de Bruijn en Ian Haima, zijn de oprichters van Favor. ,,Na deze stedenstrijd starten we met een landelijke competitie. We zijn benieuwd of het epicentrum van de fashion ergens in de Randstad ligt of op verrassende wijze vanuit 'de provincies'?” Sinds Favor vorig jaar is gelanceerd geeft de app met behulp van duizenden dagelijks uitgebrachte stemmen inzicht in wat populair is onder jongeren.

Rauw

Wat betreft Favor-gebruiker Romy (22 jaar) is het wel duidelijk wie er met de prijs vandoor mag gaan: ,,Rotterdam is een multiculturele stad en dat uit zich ook op het gebied van mode. Ik vind het straatbeeld super divers en rauw. Wat dat betreft denk ik dat Rotterdam meer street is dan Amsterdam en zeker kans maakt om te winnen.”

