51 'Levi heeft duidelijk een alcoholprobleem'

Er is ingebroken bij Jessie, de beste vriendin van Maud. Hoewel de laptop van Jessie is blijven liggen, is wel haar Michael Kors tas gestolen, inclusief harde schijf waar onder andere de inmiddels beruchte sexvideo van Maud op staat. En dat terwijl Maud eindelijk weer op goede voet is met Sam, waar ze de afgelopen dagen een paar heftige sekspartijtjes mee heeft beleefd. Van Jelle hoort ze eigenlijk niks meer, maar dat is maar beter ook. Het enige wat Maud zeker weet is dat ze met Sam wil zijn. En dat ze Jessie wil helpen met het terugkrijgen van haar documenten op de harde schijf, aangezien er een mega project op staat waarmee Jessie waarschijnlijk nog door zou kunnen naar haar tweede jaar. Als ze samen bezig zijn in de Universiteitsbibliotheek om die documenten terug te krijgen, lopen ze opeens Tom tegen het lijf: de beste vriend van Levi.

,,Eh ja, we zochten iemand van ICT. Werk jij hier?” zeg ik perplex als Tom achter de pc kruipt die Jessie gebruikt heeft voor het maken van haar opdracht. ,,Jazeker, ik ben nogal goed met pc’s, doe er ook een opleiding in. Dan is dit best een fijn bijbaantje zo twee keer per week. Maar uiteindelijk is er weinig spannends te doen hoor. Hoogstens wat virussen verwijderen van mensen die stiekem of expres porno hebben opgezocht en zo’n dertig keer per dag proberen om documenten terug te krijgen van zeer gestreste studenten die per ongeluk hun hele paper hebben weggegooid ofzo”, verklaart hij met een pretbek.

Jessie lijkt zich te schamen en ook ik voel het schaamrood naar mijn kaken stijgen, maar meer omdat ik opeens oog in oog sta de beste vriend van Levi. Waar ik niks meer van vernomen heb sinds het hele incident op Koningdag en de ‘kijk mij eens de Kim Kardashian uithangen op het dakterras’-incident. En dat laatste zou ook hij wel eens iets van hebben kunnen meegekregen…

Maar de schade lijkt beperkt: Tom leek niet te blikken of blozen en ging hard aan de slag om bestanden terug te halen die Jessie op die pc had gemaakt. Ondertussen wisten zowel Jessie als ik ons nog steeds geen houding te geven. Ik zou zo graag even in haar hoofd kijken. Wilde ze eigenlijk stiekem ook weten wat er met Levi was gebeurd na Koningsdag? Of was zij vooral bezig met het feit dat haar hele jaar misschien naar de gallemiezen was. Ik gok het laatste, maar ik kon mijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen.

,,Hoe is het eigenlijk afgelopen met Levi na Koningsdag? Ik heb nooit meer iets van hem gehoord…” vraag ik Tom op de man af. Er verschijnt instant een woedende blik op het gezicht van Tom. Als ik niet beter zou weten zou je denken dat ik hem net verteld heb dat hij de rest van zijn leven door moest werken als spruitenteler in Sint Nicolaasga, of dat ik zijn kat ergens in een bos had gepland, omdat ik er van overtuigd ben dat dieren niet in gevangenschap zouden moeten leven. Niet dat ik hem vraag naar zijn beste vriend.

,,Ik spreek Levi niet meer”, zegt hij star. Ik voel niet bepaald de ruimte om verder te vragen en heb ook niet het idee dat Tom dat zelf gaat doen, tot hij mij opeens aan kijkt en toch iets meer vertelt. ,,Levi heeft duidelijk een probleem met alcohol. En dan heb ik het niet eens zozeer over zijn agressieve gedrag met Koningsdag, maar meer over het feit dat hij heel veel drinkt en dat het dan geen uitzondering is dat hij iemand in elkaar wil slaan, ruzie zoekt of iets anders doet wat heel erg dom is. Dit was de eerste keer dat jullie erbij betrokken waren, voor mij was dit al de weet ik veel hoeveelste keer. Ik had geen zin meer om telkens voor hem op te komen als hij iemand zonder pardon in elkaar wil slaan en hij begreep dat niet. En als hij niet wil stoppen met dit gedrag omwille van onze vriendschap, wie ben ik dan om hem tegen te houden?”

Ik zie dat het Tom – hoe stoer hij ook probeert te doen – heel veel pijn doet en krijg een kleine brok in mijn keel. Ondanks dat ik hem niet zo goed ken, heb ik met hem te doen. Dan ben je zomaar even je beste vriend verloren aan zoiets stoms als drank… dat is toch ongelooflijk.

Als ik wil antwoorden ramt Tom opeens enthousiast op tafel, schreeuwt ‘Hebbes!’ en kijkt Jessie aan met een blik alsof ze hem net verteld heeft dat die kat van hem die ik even eerder nog in het bos had vrijgelaten alweer terecht is. Jessie kijkt Tom hoopvol aan als hij wat documenten opent en haar laat kijken of dit het juiste is. En ja hoor, het grootste gedeelte van haar werkstuk staat nog ergens in de krochten van de pc waar Tom als een volleerd hacker of heeft zitten speuren. Althans… ik vind je een volleerd hacker als je dat kunt vinden tussen al die bende van studenten.

Even later fiets ik – nadat Jes en ik bij Hannekes Boom nog een wijntje hebben verorberd om het goede nieuws te vieren – naar huis, terwijl ik nadenk over wat Tom heeft losgelaten over zijn ruzie met Levi. Naar het schijnt is Levi ook zijn bijbaantje verloren en heeft hij alle leuke dingen die verder op de planning stonden gecanceld. Tenminste, dat hoorden we van Tom. En hoewel Levi mij als sekspartner of lover niet meer boeit, hoop ik ergens dat hij er als mens uit gaat komen. Het lijkt wel alsof iedereen om mij heen wordt besmet met een soort Maud-virus van verslavingen en gek gedrag. Fredje is behoorlijk ontspoord in zijn gedrag, Jelle was aan de coke en nu blijkt ook Levi nogal een probleem met een verdovend middel te hebben…

Veel tijd om nog langer na te denken heb ik echter niet, want als ik thuis kom en mijn kamer in loop schrik ik mij helemaal het apelazerus. ,,Sam, wat heb jij nou gedaan?!” roep ik, terwijl ik een hand voor mijn mond sla en mijn ogen bijna uit mijn oogkassen puilen. Ik weet niet wat ik zie…