Steeds minder jonge vrouwen gebruiken de pil

Steeds minder vrouwen kiezen voor een hormonale variant van anticonceptie. In 2017 is het aantal gebruiksters met 8,5 procent gedaald ten opzichte van 2015. Het zijn vooral de twintigers die de pil de deur uit doen, schrijft de Stichting Farmaceutische Kerngetallen.

Onder hormonale anticonceptiva vallen heel veel soorten anticonceptiemiddelen. Zo gaat het om de pil, de Nuvaring, hormoonspiralen, prikpillen en een staafje in de bovenarm: de Implanon. Vooral in de afgelopen twee jaar daalde het aantal gebruiksters relatief sterk. Het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd – de SFK koos voor 15 tot en met 48 jaar – dat hormonale anticonceptiva gebruikt, daalt van ongeveer 480 per duizend vrouwen in 2015 tot 430 per duizend in 2017. Dat komt neer op een daling van 8,5%.

Bron: SFK

De grootste afname in het aantal pilgebruiksters zit in de leeftijdsgroep 21 tot en met 31 jaar. In 2015 gebruikten nog 640 van van de duizend vrouwen in deze leeftijdsgroep een hormonaal anticonceptiemiddel, in 2017 waren dat er 570. Dat staat gelijk aan een daling van elf procent.

Minder pillen

De allergrootste mindering ziet het SFK in het gebruik van orale hormonale anticonceptiva, oftewel hormoonpillen die je slikt. De meest gebruikte pil is degene met een combinatie van oestrogeen ethinylestradiol met het progestageen levonorgestrel. Via openbare apotheken haalden 7,5 procent minder vrouwen deze pil op. Waarom het gebruik van de pil zo afneemt, is niet uit dit onderzoek naar voren gekomen.

