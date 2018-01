Zoveel calorieën verbrand je met jouw vrijpartij

Moeten er in 2018 echt wat kilootjes af, maar heb je geen zin om je in het zweet te werken in de sportschool? Dan ga je toch gewoon wat vaker van bil! Met seks kun je heel wat calorieën verbranden.

Maar hoeveel, dat is altijd de vraag. De één steekt de kaarsen aan en heeft romantische, rustige seks, terwijl de ander wat meer gas op de figuurlijke lolly prettig vindt. Deze mensen zullen uiteraard respectievelijk minder en meer verbranden. Als je benieuwd bent hoeveel hamburgers jij kan eten zonder schuldgevoel, heeft Sexercise de oplossing.

Rekenmachine

Hier vind je namelijk een rekenmachine waar je jouw gewicht, het gewicht van je partner, jullie standje(s) en de duur van de vrijpartij in kan vullen. Vervolgens gaat de machine ratelen en berekent deze hoeveel calorieën je met dit specifieke avontuurtje tussen de lakens hebt verbrand.

Dit betekent dus wel dat je eventjes bij moeten houden hoelang je seks hebt en als je meerdere standjes aanneemt, hoelang je deze volhoudt. Per standje. Het is dus wellicht niet de meest romantische manier van de liefde bedrijven, maar je weet wel of je nog naar de sportschool moet of niet. Voor de echte trotse fanatiekelingen heeft de calculator ook een optie om de resultaten te delen via Twitter of Facebook.

