Pornhub: vrouwen in 2017 meer open over verlangens

Vier miljoen videos, 595,482 uur oftewel 68 jaar van je leven. Zoveel filmpjes kwamen er het afgelopen jaar bij op Pornhub. Aan de hand van al deze video’s en het klikgedrag van de mensen die ze bekijken, maakt de online pornogigant een jaarrapport.

Uit die gegevens zijn een aantal opmerkelijke feiten af te leiden. Zo lijkt er een ding te zijn met Rick en Morty seks, maakte de fidget spinner niet alleen als kinderspeelgoed maar ook in pornografie zijn intrede en zouden vrouwen meer open durven te zijn over hun voorkeuren. Volgens Dokter Laurie Betito, seks-therapeut en directeur van het ‘Pornhub Sexual Wellness Centre’, komen vrouwen sinds dit jaar meer uit voor wat hun lusten zijn.

Porn for women

Dat kan Betito goed onderbouwen met cijfers uit het rapport. De zoekterm ‘Porn for Women’ is namelijk 1400% vaker ingevoerd het afgelopen jaar. Het is daarmee meteen de nummer één zoekterm in de lijst met zoektermen die 2017 definiëren. Daarnaast zochten veel mensen naar Rick en Morty-parodieën en zag de zwoele filmpjessite de populariteit van de fidget spinner doorschijnen in de zoektermen. Volgens het rapport zouden veel amateurs hier creatieve video's mee hebben opgenomen en ingestuurd.

Ook wordt duidelijk dat we geen genoegen meer nemen met wazige video’s. De zoekterm ‘1080p’ of ‘HD’ eindigde op de vierde plek. Het is natuurlijk niet voor niets 2017, je moet wel alles goed kunnen zien. De top vijf is compleet met de zoekterm ASMR. Veel mensen ontdekten dit jaar Autonomous Sensory Meridian Response. Deze lastige term staat min of meer voor visuele of auditieve stimuli die een tinteling kunnen veroorzaken in het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het fluisteren in iemands oor.

Een detail over de nummer 1 zoekterm ‘Porn for Women’ is wel dat hierbinnen het vaakst wordt gezocht naar lesbische pornografie. Dit is daarmee het derde jaar op rij dat er wereldwijd het meest wordt genoten van vrouwen die de liefde met elkaar bedrijven. Volgens dokter Betito is het niet zo gek dat de lesbische variant niet van de troon te stoten is: „Voor veel mannen die waarschijnlijk nooit een trio zullen hebben met twee vrouwen, is dit een ideale manier om de fantasie toch te beleven.”

Maar ook voor vrouwen is lesbische porno goed te verklaren: „We kunnen de vrouwelijke kijkers niet negeren. Vrouwen die een fantasietje hebben of een beetje nieuwsgierigheid, kunnen dit gedeelte van hun seksualiteit veilig ontdekken door lesbische pornografie.”

Cheerleaders

De grootste terugkomer in de zoektermen in vergelijking met 2016 zijn de gouden oude cheerleaders. Alhoewel sommige zoektermen twee of drie plekjes stegen op de lijst, stegen cheerleaders er ineens 366. Ook dit zou volgens de expert te maken hebben met de mannelijke fantasie: „Welke man heeft er nou nog nooit een fantasie gehad over een cheerleader, een lerares of een vrouwelijke automonteur?” Deze vraag mag je voor jezelf beantwoorden.

Wij Nederlanders staan op de 14e plek in de lijst met landen die de meeste bezoekjes brengen aan de website. Daarmee bungelen we net onder de Filipijnen en staan we boven Polen. De Verenigde Staten hebben al jaar en dag de meeste aandacht voor Pornhub. Ook in 2017 waren zij weer grootgebruiker. Mensen uit de Filipijnen blijven echter wel het langst op de website, met een gemiddelde 13 minuten en 28 seconden staan zij bovenaan. Wij Nederlanders kijken gemiddeld 9 minuten en 50 seconden.

Instructievideo's

Nog een bijzonder feitje over ons Hollanders: de categorie ‘JOI’ oftewel Jerk Off Instrtuction is massaal gegroeid. Hij kwam maar liefst vijftig plaatsen omhoog in de lijst met meest gezochte zoektermen. Blijkbaar zijn instructievideo's niet alleen populair op YouTube. Ook zijn we lekker narcistisch, want de zoekterm ‘dutch’ is razend populair. Daarnaast kijken wij meer naar bondage video’s dan welk land ook ter wereld en schijnen we een dingetje te hebben voor seks op openbare locaties.

En alhoewel 2017 dan het jaar is waarin vrouwen meer uitkomen voor hun lusten, is de Nederlandse vrouw nog niet veel op de pornosite te vinden. De verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke kijkers ligt bij ons namelijk nog lang niet op een eerlijke 50/50. Volgens het rapport is 73 procent van de Nederlandse bezoekers een man. ‘Slechts’ 27 procent is dus vrouw.

